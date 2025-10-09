Premiera unui nou serial inspirat din „Game of Thrones”, programată pentru ianuarie 2026

Dacă ești fan Game of Thrones, stai pe fază! HBO a anunțat lansarea unui nou serial inspirat de celebra serie TV. Se va numi A Knight of the Seven Kingdoms, iar premiera sa este programată pentru data de 18 ianuarie 2026.

Povestea noului serial se desfășoară cu o sută de ani înaintea evenimentelor din Game of Thrones. Protagoniștii sunt Ser Duncan the Tall, un cavaler cu aspirații idealiste, și scutierul său, Egg, care este viitorul prinț Aegon Targaryen. Cei doi pornesc într-o aventură de proporții în Westeros, în epoca în care casa Targaryen deținea controlul.

Serialul are la bază trilogia „Tales of Dunk and Egg”, care a fost reunită într-un volum mai mic, cu titlul serialului.

George R.R. Martin va face scenariul noii producții alături de Ira Parker, cu care a mai colaborat în trecut pentru House of Dragon.

Distribuție și echipa de producție

Rolurile principale vor fi interpretate de Peter Claffey și Dexter Sol Ansell . Alături de ei, în distribuție vor fi actori precum Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall și Danny Webb.

Primele trei episoade vor fi regizate de Adina Smith, iar ultimele trei vor fi regizate de Owen Harris. Serialul va avea șase episoade, fiecare de câte 30 de minute.

O revenire la universul Westeros

Cu acest serial nou, HBO vrea o narațiune mai concentrată și mai intimă decât cea din Game of Thrones. Așadar, dacă te intrigă, ai deja la dispoziție trailerul oficial, care îți oferă primele imagini ale aventurii din Westeros.