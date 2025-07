Filmul cu cele mai mari încasări este produs de Jiaozi (Yang Yu), animator, regizor și scenarist. Este bazat pe mitologia chineză și pe un roman scris în secolul al 16-lea de Xu Zhonglin – „Învestitura Zeilor”.

Bugetul pentru producție a fost de 600 milioane de yuani (80 milioane de dolari americani). Filmul a fost lăudat pentru animație, secvențele de acțiune, scene emoționante și lumea construită.

A fost lansat în cinematografele din China pe 29 ianuarie 2025, cu ocazia Noului An Chinezesc. Este vorba de Ne Zha II, continuarea la filmul din 2019, un alt succes comercial.

Potrivit Box Office Mojo, filmul a încasat 1,8 miliarde de dolari, devenind în primele șapte luni cel mai profitabil film al anului 2025.

Forbes scrie că a devenit al cincilea cel mai profitabil film din istorie după „Titanic”, „Avatar The Way of Water”, „Avengers: Endgame” și „Avatar”, având până la această dată încasări de peste 2,2 miliarde de dolari.

Filmul se va lansa în cinematografele din SUA abia pe 22 august 2025.

Povestea filmului este despre sufletele lui Nezha (Yanting Lü) și Ao Bing(Mo Han), salvate în urma unei catastrofe, dar trupurile lor riscă să fie distruse. Pentru a le da o nouă viață, Taiyi Zhenren apelează la lotusul mistic în șapte culori, într-o încercare îndrăzneață de a le schimba soarta.

Lilo & Stich, al doilea cel mai profitabil film din 2025, produs de Walt Disney cu un buget de 100 milioane de dolari, a încasat peste 1 miliard de dolari. Comedia SF este inspirată după animația din 2002.

Principalii actori sunt:

Maia Kealoha – Lilo Pelekai, o fată orfană în vârstă de 6 ani din Hawaii care lovește dansul hula, surfingul și își dorește să aibă un prieten

Sydney Elizebeth Agudong – Nani Pelekai, sora mai mare a lui Lilo și tutorele ei legal, lucrător social

Christ Sanders – vocea din spatele personajului Stitch, un koala albastru născut printr-un experiment genetic, cunoscut ca Experimentul 626, adoptat de Lilo după ce l-a confundat cu un „câine”.

Iată clasamentul cu cele mai profitabile 10 filme din anul 2025

Ne Zha 2 -1,899,851,385 $ Lilo & Stitch – 1,009,193,988 $ A Minecraft Movie – 955,149,195 $ Jurassic World: Rebirth – 656,718,550 $ How to Train Your Dragon – 591,141,235 $ Mission: Impossible – The Final Reckoning – 589,081,949 $ F1: The Movie – 466,117,154 $ Superman – 426,314,355 $ Captain America: Brave New World – 415,101,577 $ Thunderbolts* – 382,130,755 $

Acesta este clasamentul cu cele mai profitabile filme la nivel internațional, lansate între lunile ianuarie și iulie 2025. Topul s-ar putea schimba până la finalul anului, după lansarea filmului „Avatar: Fire and Ash” (19 decembrie 2025).

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Cel mai vizionat film al anului 2025 din America. A avut încasări de 1 miliard de dolari și a depășit alte producții de succes