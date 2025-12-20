Costel Gâlcă cere transferuri chiar înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucători”

Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă cere transferuri chiar înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucător”

20 dec. 2025, 14:43, Sport
Costel Gâlcă a vorbit despre meciul cu FCSB și delegarea lui Istvan Kovacs la această partidă. Dar antrenorul Rapidului cere, în primul rând transferuri puternice, pentru ca echipa să se bată la titlu.

Derby-ul cu FCSB e duminică, 21 decembrie, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa 21.

Rapid e lider în Superliga, 39 de puncte, și FCSB e pe nouă, 28 de puncte.

„Îmi doresc jucători în primul rând, să vină jucători, să putem să luăm jucători, să putem să ne batem în continuare pentru ceea ce ne-am propus la începutul campionatului. Eu mi-aș dori mai multe poziții întărite, pentru că așa cred că echipa are nevoie, și la mijloc mi-aș dori doi jucători, nu unul, și atacanți doi, poate și extremă, pe mai multe poziții. În afară de postul de fundaș central, unde cred că suntem acoperiți, aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucători cu alte calități.

Știu că nu e ușor să schimbi o echipă atât de repede, dar eu cred că noi vrem să arătăm altfel, să fim mult mai competitivi, ne trebuie alt tip de jucători pe alte poziții. Vom vedea în anul care vine și vom vorbi.

Despre Nicolae Stanciu, gândiți-vă că el este un jucător valoros, normal că are nevoie să joace, dar e foarte greu să vină la Rapid în acest moment, așa cred eu, și chiar dacă va pleca de la Genoa, cred că va pleca la altă echipă de prin Italia”, a declarat Costel Gâlcă.

„Avem nevoie de un arbitru cu experiență”

„Mă bucur, mă bucur foarte mult pentru că avem nevoie, cum am spus și în ultimele meciuri pe care le-am avut acasă, de un arbitru cu experiență. Acest meci nu este un meci test, noi cam știm ceea ce vrem, îi cunoaștem pe toți jucătorii, pentru ei este un test în fiecare zi, la fiecare meci sau antrenament. Pentru noi este important să avem rezultate pozitive, după aceea vom vedea ce se întâmplă cu celelalte echipe. Este ultima impresie din acest an, dar mai sunt meciuri de jucat.

Este important că suporterii noștri anul acesta au venit în număr foarte mare în deplasări, trebuie să îi răsplătim cu joc și cu un rezultat pozitiv. Vă spun sincer, nu mi-aș fi dorit să mă opresc, poate o pauză competițională, dar mi-aș fi dorit să îi am în continuare, să pot să corectăm ceea ce nu am făcut bine până acum”, a mai declarat el.

