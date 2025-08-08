A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență

Contaminarea a două transporturi de țiței importate de OMV Petrom, descoperite în Turcia, care a dus recent la declararea unei situații de urgență, conform procedurii legale, a ridicat și întrebări privind posibile influențe externe intenționate, care ar putea fi chiar analizate la nivelul forului suprem privind securitatea națională. Atât reprezentanții Ministerului Energiei, cât și cei ai OMV Petrom au răspuns oficial la întrebările reporterului Gândul privind dezvăluirile „pe surse” publicate joi seara.

Contaminarea cu cloruri organice a două transporturi succesive de țiței ale OMV Petrom, descoperiri făcute la jumătatea lunii trecute, refuzate la portul de încărcare, au declanșat disfuncționalități majore, dat fiind că 184 kt de țiței de import au devenit indisponibile din lanțul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi.

Informația a apărut luni odată cu publicarea în Monitorul Oficial, preluată prima dată în Profit.ro, a ordinului semnat de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prin care a declarat situație de urgență – nivel criză și a autorizat eliberarea unor stocuri de țiței, după ce s-au constatat „disfuncționalități majore în aprovizionare”.

Ordinul Ministrului Energiei nr. 765 din 28 iulie 2025 privind declararea situației de urgență – nivel criză și eliberarea de stocuri de urgență, publicat pe 29 iulie, a fost emis pe baza a două adrese ale companiei OMV Petrom, la care statul, prin instituția condusă acum de Bogdan Ivan, deține 20,69% din pachetul de acțiuni, a relatat inițial Profit.ro.

Demnitarul a autorizat astfel, după notificarea Comisiei, conform legii, eliberarea de către Societatea OMV PETROM – S.A. a 80.000 tone țiței și 30.000 tone motorină din stocurile de urgență de țiței și produse petroliere constituite de către operatorul economic în calitate de titular al obligației de stocare.

S-a întâmplat, potrivit ministerului, după ce compania OMV Petrom a informat Ministerul Energiei că, în perioada 16–18 iulie, a recepționat un vas de țiței azer (92 kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia), dar, în urma analizelor re-efectuate și la descărcare, acest lot de țiței s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice de la portul de încărcare. De asemenea, ca urmare a analizelor efectuate, Petrom a luat decizia de refuz la încărcare a încă unui transport de 92 kt. Astfel, 184 kt de țiței de import au devenit indisponibile din lanțul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi.

Cronologia declarațiilor

La întrebarea de luni a jurnaliștilor, răspunsul oficial al Ministerului Energiei la această întrebare nu a confirmat varianta unei acțiuni deliberate. Totuși, la câteva zile „surse oficiale” și „statul român” au apărut citați că ar lua în calcul „scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid”, potrivit G4Media.

„Având în vedere că este vorba despre contaminarea simultană a două transporturi succesive de țiței, luați în calcul posibilitatea unei acțiuni deliberate sau a unei influențe externe care să fi generat această criză locală? Și, în cazul în care apar indicii în acest sens, poate deveni această situație una care să fie analizată și în cadrul CSAT?”, a fost întrebarea transmisă de un jurnalist pe grupul de comunicare a ministerului.

„Sunt două transporturi succesive din aceeași sursă. Contaminarea a fost generată de niveluri neconforme ale clorurilor organice, care apar în mod natural în anumite tipuri de petrol brut (țiței) sau pot rezulta în urma unor procese chimice”, a fost răspunsul oficialilor Ministerului Energiei.

„O operațiune de tip război hibrid”, pe surse

Trei zile mai târziu, joi sera, G4media a titrat: „SURSE Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene. Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România”.

Mai exact, jurnaliștii citați scriau că „Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat în România pentru rafinăria Petrobazi a OMV Petrom, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Petrolul a fost livrat printr-o conductă pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, de unde a plecat spre România cu un petrolier. Concentrația de clorină din petrolul contaminat era suficient de mare pentru a avaria serios rafinăria prin corodare, ceea ce ar fi provocat o criză de combustibil în România, potrivit informațiilor G4Media”.

La întrebarea punctuală a reporterului Gândul privind existența influențelor străine în această situație, reprezentantul Ministerului Energiei a transmis că nu există astfel de informații.

„Nu avem informații despre acest subiect”, a răspuns oficialul Ministerul Energiei.

De asemenea, contactați de Gândul, reprezentanții OMV Petrom au transmis că nu comentează astfel de speculații.

Potrivit procedurii legale, loturile descoperite contaminante care au fost refuzate de OMV Petrom au fost returnate din portul de încărcare.

„Am asigurat surse alternative de țiței: e vorba despre cantități de pe piețele internaționale, țiței de proveniență africană și, parțial din stocurile de urgență constituite de companie”, potrivit reprezentanților OMV Petrom.

Cu o capacitate anuală de rafinare de 4,5 mil tone de țiței, Petrobrazi este una din cele mai importante rafinării din România. La Petrobrazi, țițeiul este procesat și transformat într-o gamă largă de produse petroliere de calitate: de la benzină, motorină, GPL, la carburanți pentru aviație și alte produse petroliere.

