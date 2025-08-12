Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se organizează o vacanță corect, din punct de vedere bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală.
Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a vorbit despre cum se poate planifica o vacanță, fără a afecta fundamental bugetul. Antreprenorul susține că pentru a nu avea probleme financiare în timpul vacanței sau după, trebuie analizate toate aspectele. Pe lângă cheltuiala pe cazare și transport, sesizează Chirilă, oamenii par să uite de celelalte nevoi dintr-o vacanță. Mâncarea, băutura și vizitatul sunt aspecte ce nu se iau în calcul adesea. Devin variabile ale unei vacanțe stresante și neplanificate. Chirilă susține că punerea tuturor activităților pe planul bugetar rezolvă viitoare probleme. Cu cât este mai clar planul de vacanță și fundamentarea bugetară, cu atât bugetul este mai în siguranță.
„Surprinzător este că am uitat un fundament al bugetării. Pare că marea majoritate se uită la vacanță doar la transport și cazarea și iau din ecuația asta poate cel mai important lucru, consumul de mâncare și alcool. Pentru că pe parcursul vacanței scopul este să ne relaxăm. Și, de fapt, problema este că bugetarea vacanței o fac fundamental greșit. Ei bine, cei mai mulți dintre noi preferă să își facă credite sau toate economiile dintr-un an să le cheltuie pentru 7 zile, ceea ce pentru mine este complet ilogic. Vezi tu, e extrem de important să înțelegem în ce etapă a vieții mă aflu. Cât de departe sunt de obiectivele mele financiare vizavi de pensii, achiziția unei case, achiziția unei mașini, a unei a 2-a proprietăți. Cât de departe sunt și în funcție de lucrurile astea să decid cât îmi permit să consum pe o vacanță. Pentru că, într-un final, scopul vacanței este să mă întorc cu creierul relaxat, pregătit pentru un nou ciclu de muncă, nu să mă întorc plin de datorii, cu credite și mai încărcat decât am plecat. Așa că fundamentul principal este bugetarea. Și bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare. Dar să nu uităm de faptul că avem două-trei mese pe zi pe care trebuie să le luăm. Avem și consumăm băuturi carbogazoase sau alcoolice și pe lângă asta vrem să vizităm sau vrem să ne bucurăm și de alte activități. Și atunci, cu cât îmi planific mai bine activitățile și vacanța în cele mai mici detalii, cu atât văd care este bugetul pe care mi-l permit pentru vacanță. Să nu omitem shopping-ul. Dacă există și vacanță pentru shopping… Vezi tu, vacanța trebuie să se întoarcă la fundamentul bugetării. O bugetare făcută cu cap îmi rezolvă orice alte bătăi de cap ulterioare care ar putea apărea.”, a explicat antreprenorul.