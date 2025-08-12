Prima pagină » Economic » Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”

Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”

Andrei Rosz
12 aug. 2025, 09:30, Economic
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se organizează o vacanță corect, din punct de vedere bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală. 

Alexandru Chirilă: „Bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare.

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a vorbit despre cum se poate planifica o vacanță, fără a afecta fundamental bugetul. Antreprenorul susține că pentru a nu avea probleme financiare în timpul vacanței sau după, trebuie analizate toate aspectele. Pe lângă cheltuiala pe cazare și transport, sesizează Chirilă, oamenii par să uite de celelalte nevoi dintr-o vacanță. Mâncarea, băutura și vizitatul sunt aspecte ce nu se iau în calcul adesea. Devin variabile ale unei vacanțe stresante și neplanificate. Chirilă susține că punerea tuturor activităților pe planul bugetar rezolvă viitoare probleme. Cu cât este mai clar planul de vacanță și fundamentarea bugetară, cu atât bugetul este mai în siguranță.

„Surprinzător este că am uitat un fundament al bugetării. Pare că marea majoritate se uită la vacanță doar la transport și cazarea și iau din ecuația asta poate cel mai important lucru, consumul de mâncare și alcool. Pentru că pe parcursul vacanței scopul este să ne relaxăm. Și, de fapt, problema este că bugetarea vacanței o fac fundamental greșit. Ei bine, cei mai mulți dintre noi preferă să își facă credite sau toate economiile dintr-un an să le cheltuie pentru 7 zile, ceea ce pentru mine este complet ilogic. Vezi tu, e extrem de important să înțelegem în ce etapă a vieții mă aflu. Cât de departe sunt de obiectivele mele financiare vizavi de pensii, achiziția unei case, achiziția unei mașini, a unei a 2-a proprietăți. Cât de departe sunt și în funcție de lucrurile astea să decid cât îmi permit să consum pe o vacanță. Pentru că, într-un final, scopul vacanței este să mă întorc cu creierul relaxat, pregătit pentru un nou ciclu de muncă, nu să mă întorc plin de datorii, cu credite și mai încărcat decât am plecat. Așa că fundamentul principal este bugetarea. Și bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare. Dar să nu uităm de faptul că avem două-trei mese pe zi pe care trebuie să le luăm. Avem și consumăm băuturi carbogazoase sau alcoolice și pe lângă asta vrem să vizităm sau vrem să ne bucurăm și de alte activități. Și atunci, cu cât îmi planific mai bine activitățile și vacanța în cele mai mici detalii, cu atât văd care este bugetul pe care mi-l permit pentru vacanță. Să nu omitem shopping-ul. Dacă există și vacanță pentru shopping… Vezi tu, vacanța trebuie să se întoarcă la fundamentul bugetării. O bugetare făcută cu cap îmi rezolvă orice alte bătăi de cap ulterioare care ar putea apărea.”, a explicat antreprenorul.

Citește și

ACTUALITATE Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
10:12
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
ECONOMIE Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe
10:05
Rata inflației a EXPLODAT la 7,8% în luna iulie, față de 5,7% în iunie. Energia electrică s-a scumpit cu 63%. Fructele, cu 40% mai scumpe
FINANCIAR Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal”
09:21
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Achizițiile mari făcute fără un plan duc la greșeli fatale și la faliment personal”
MEDIU Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare”
00:47
Diana Buzoianu, despre risipa de 54.000 de euro de la Apele Române pentru un sediu închiriat: „Nu au nevoie de un astfel de sediu. Este o sfidare”
FINANCIAR Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
19:10
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
ECONOMIE Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat
17:52
Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Permisul suspendat 2 ani, dacă nu achiți amenda de circulație!
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Danciu rupe lanțul tăcerii și îl desființează public pe Dorobanțu: "Tot timpul te duceai și vorbeai". Andreea Mantea, surprinsă de cele auzite: "Stați că nu am înțeles". Cum a fost demascat concurentul din Casa Iubirii de colegul său
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un astronom celebru avertizează că obiectul interstelar care se îndreaptă spre Pământ „ar putea veni să ne salveze sau să ne distrugă”
VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
10:48
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
ACTUALITATE Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
10:30
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
10:30
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
POLITICĂ Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
10:29
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
10:20
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere