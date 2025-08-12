Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Oamenii își cheltuie economiile strânse într-un an pe 7 zile de vacanță.”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, Alexandru Chirilă, expert financiar, a discutat despre cum se organizează o vacanță corect, din punct de vedere bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Alexandru Chirilă: „Bugetarea pleacă de la transport, cazare, mâncare.”

Invitat în emisiunea „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a vorbit despre cum se poate planifica o vacanță, fără a afecta fundamental bugetul. Antreprenorul susține că pentru a nu avea probleme financiare în timpul vacanței sau după, trebuie analizate toate aspectele. Pe lângă cheltuiala pe cazare și transport, sesizează Chirilă, oamenii par să uite de celelalte nevoi dintr-o vacanță. Mâncarea, băutura și vizitatul sunt aspecte ce nu se iau în calcul adesea. Devin variabile ale unei vacanțe stresante și neplanificate. Chirilă susține că punerea tuturor activităților pe planul bugetar rezolvă viitoare probleme. Cu cât este mai clar planul de vacanță și fundamentarea bugetară, cu atât bugetul este mai în siguranță.