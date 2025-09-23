Prima pagină » Economic » Alimentul adorat de români în anotimpul rece, care și-a triplat prețul. Un kilogram costă 91 lei acum

Alimentul adorat de români în anotimpul rece, care și-a triplat prețul. Un kilogram costă 91 lei acum

23 sept. 2025, 16:48, Economic
Alimentul adorat de români în anotimpul rece, care și-a triplat prețul. Un kilogram costă 91 lei acum

Toamna a sosit, la fel și preparatele de sezon, precum strugurii, gogoșarii și zacusca. Din păcate, la prețuri ceva mai mari din cauza scumpirilor din vară. Cu cât a ajuns să se vândă un borcan cu zacuscă într-un supermarket?

Prețul este de-a dreptul de „infarct”. Cândva un preparat accesibil și deseori consumat ca aperitiv în perioada de Postul Paștelui, acum este ocolit din pricina prețului.

Prețul hilar cu care se vinde un borcan cu zacuscă

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, unde a raportat cel mai nou preț al unui borcan de zacuscă de vinete de 300 de grame.

„300 grame de zacuscă de vinete se vinde în Mega Image cu 27 de lei! Mai multe informații despre zacuști găsiți în studiul realizat de experții APC!”. 

Dacă numai 300 de grame de zacuscă de vinete costă 27 de lei, un kilogram ar face acum 91 de lei. Produsul vizat este un borcan cu zacuscă de vinete „Topoloveni de altădată”. Este zacuscă naturală, preparată în România, fără conservanți!

  • Ingredientele: vinete coapte în proporție de 60%, ardei capia copt, suc de roșii, ceapă, ulei vegetal de floarea soarelui, sare.
  • Condimente: piper, foi de dafin.
  • Produsul este sterilizat. Producătorii recomandă depozitarea borcanului la loc uscat, ferit de îngheț și de Soare. A se păstra la rece după deschiderea capacului. De asemenea, zacusca trebuie consumată în maxim 24 de ore de la deschidere.

Atenție la ingredientele din zacuscă! Pot fi periculoase pentru persoanele diabetice și hipertensive

Într-un raport publicat pe 15 octombrie 2018, ANPC susține că „una din trei zacuște conține zahăr adăugat”.

În urma unor verificări, inspectorii ANPC au găsit:

  • zacuscă cu ciuperci și cinci lingurițe de zahăr
  • zacuscă de vinete cu amidon din cartof
  • zacuscă de fasole cu 5 grame de sare
  • zacuscă țărănească cu cinci lingurițe de zahăr
  • zacuscă cu carne de pește separată mecanic

Asociația Pro Consumatori a analizat conținutul a 55 mărci de zacuscă de/cu ciuperci, de/cu vinete, de fasole, țărănească, macedoneană, clasică, cu pește, comercializate în marile structuri comerciale. Acest studiu face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”.

Zacusca, simbol drag și atât de gustos al cămărilor noastre la vremea toamnei, este un preparat alimentar considerat de dicționarele prietene ca fiind românesc, dar, de dragul adevărului trebuie să observăm că are rădăcini în toată aria slavă (în limba rusă înseamnă gustare). Familia zacuștelor e mare, având reprezentanți foarte populari în toată zona balcanică (vezi: ajvar, pindjur, liutenița, kyopolou, turcescul biber salçasi și altele). Nici bucătăriile de la nordul României nu sunt mai sărace în preparate similare zacuștei. ”, transmite ANPC.

În cadrul acestei campanii, ANPC a atras atenția clienților privind efectele produselor de zacuscă asupra sănătății umane.

„Cantitatea de zahăr adăugat variază între 0,5 grame și 9,60 grame per 100 grame zacuscă.Produsele analizate au un conţinut ridicat de sare, care variază între 0,35 grame şi 1,4 grame/per 100 grame de zacusca de/cu ciuperci, în timp ce la zacusca de/cu vinete cantitatea de sare variază între 1,07 grame și 1,5 grame. Persoanele care consumă o cantitate de sare mai mare decât media au o presiune sanguină mai mare și au un risc crescut de hipertensiune arterială. Consumul excesiv de sare a mai fost pus în legătură și cu alte afecțiuni agravate de retenția de apă provocată de sare: insuficiență cardiacă, hipertrofia ventriculară stângă, afecțiuni ale rinichilor și litiază renală, edemul, accidentul vascular cerebral, osteoporoză etc. Un adult are nevoie de 1,6 grame de sodiu zilnic, pe care și-l procură dintr-o linguriță rasă de sare (6 grame).”, a raportat ANPC.

SURSA FOTO: Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România

