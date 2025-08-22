Zacusca, originală din bucătăria slavă (denumirea din limba rusă înseamnă „gustare”), s-a răspândit în Moldova și Țara Românească în ultimii 100 ani, precum și în Bulgaria. A devenit unul dintre cele mai iubite delicatese din bucătăria românească.
În unele zone din România, zacusca se prepară cu vinete coapte, ceapă, pastă de roșii și gogoșari copți. În alte regiuni se adaugă ciuperci, morcovi, țelină, frunze de dafin ca și condimente, precum și ulei, sare și piper. Românii consumă zacusca deseori, mai ales în perioadele de post.
Însă, vremurile au trecut, tot mai mulți români mănâncă zacuscă preparată în fabrici și puțini mai știu cum se prepara varianta autentică.
Dacă îți dorești să mănânci zacusca așa cum era la 1900-1925, trebuie să ai următoarele ingrediente pentru a obține o zacuscă consistentă și aromată:
Iată cei 11 pași de urmat, potrivit Playtech:
După ce zacusca s-a fiert, trebuie păstrată în borcane sterilizate pentru a fi consumată. Se poate mânca după preferințe întinsă pe sandvișuri de pâine sau se poate folosi ca ingredient pentru alte preparate tradiționale.
Sursa Foto: Shutterstock
