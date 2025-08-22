Zacusca, originală din bucătăria slavă (denumirea din limba rusă înseamnă „gustare”), s-a răspândit în Moldova și Țara Românească în ultimii 100 ani, precum și în Bulgaria. A devenit unul dintre cele mai iubite delicatese din bucătăria românească.

În unele zone din România, zacusca se prepară cu vinete coapte, ceapă, pastă de roșii și gogoșari copți. În alte regiuni se adaugă ciuperci, morcovi, țelină, frunze de dafin ca și condimente, precum și ulei, sare și piper. Românii consumă zacusca deseori, mai ales în perioadele de post.

Însă, vremurile au trecut, tot mai mulți români mănâncă zacuscă preparată în fabrici și puțini mai știu cum se prepara varianta autentică.

Cum să prepari zacuscă autentică

Dacă îți dorești să mănânci zacusca așa cum era la 1900-1925, trebuie să ai următoarele ingrediente pentru a obține o zacuscă consistentă și aromată:

3 kg de vinete coapte, curățate și scurse

2 kg de ardei și gogoșari copți, curățați

2 kg de ceapă albă

3 litri de bulion

500 ml de ulei de floarea-soarelui

3 linguri de sare

Iată cei 11 pași de urmat, potrivit Playtech:

Vinetele trebuie să fie coapte pe o tablă, să fie decojite și scurse Ardeii și gogoșarii să fie copți, curățați, iar peste conținut se presară puțină sare Ceapa este tocată mărunt, cu un robot de bucătărie sau mașină de tocat Uleiul să fie încins într0un ceaun Ceapa se călește timp de 15 minute Se adaugă bulion peste ceapă Se lasă la foc pentru încă 15 minute Se taie vinetele și ardeii Bucățile se pun într-o altă oală pe foc pentru 15 minute Toate ingredientele se încălzesc în oală pentru două ore Se amestecă din când în când

După ce zacusca s-a fiert, trebuie păstrată în borcane sterilizate pentru a fi consumată. Se poate mânca după preferințe întinsă pe sandvișuri de pâine sau se poate folosi ca ingredient pentru alte preparate tradiționale.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Rețeta de ZACUSCĂ a lui Radu Anton Roman. Secretul ordinii de gătire a legumelor va da gustul autentic românesc de odinioară