JPMorgan: Semnal intern către clienți privind șansele lui Luca Niculescu: Probabilitate de 60% să treacă de Parlament / Nazare rămâne probabil și în noul guvern

Guvernul pe care îl va forma premierul desemnat Luca Niculescu are o probabilitate de circa 60% să treacă de votul Parlamentului, în contextul în care principalele formațiuni politice ale fostei coaliții de guvernare sunt acum de acord că este necesar ca un executiv cu puteri depline să fie instalat cât mai repede, relevă o analiză transmisă către clienți de către JPMorgan.

În analiza JPMorgan citată de Profit.ro, există o probabilitate de 60% ca această propunere de prim-ministru să conducă la formarea unui guvern care să primească votul Parlamentului.

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Opinia specialiștilor se bazează pe două considerente.

În primul rând, principalele partide din fosta coaliție sunt în prezent de acord cu necesitatea instalării rapide a unui guvern cu puteri depline.

În al doilea rând, Niculescu se regăsește în poziția de a putea îndeplini diversele condiții impuse de PSD, PNL și UDMR, menționate anterior.

Mai târziu în cursul săptămânii, odată ce planurile prim ministrului privind guvernul vor deveni cunoscute, va fi mai clar dacă se pot obține voturile necesare.

Surse inițiale indică spre formarea unui guvern cu miniștri tehnocrați și politici.

PSD pare că dorește la acest moment să aibă miniștri în acest executiv, dar ar putea să își reconsidere poziția și să opteze pentru susținerea unor tehnocrați apropiați partidului.

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, va face parte probabil și din guvernul Niculescu, fiind singurul om care poate liniști piețele financiare și este, în același timp, acceptabilă pentru partidele politice, relevă analiza JPMorgan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seară, pe Luca Niculescu să formeze noul guvern cu care să încerce să obțină avizul Parlamentului.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”, a spus Luca Niculescu, după nominalizarea sa.