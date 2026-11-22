A murit Dudu Georgescu, unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui Dinamo și a naționalei de fotbal a României. A fost un atacant legendar pentru fotbalul românesc. S-a stins în Canada, acolo unde locuia de mulți ani. Pe 1 septembrie 2026, fostul mare atacant împlinise 76 de ani.

Dudu Georgescu locuia în Canada de mai mulți ani, în casa unui prieten al cântărețului de muzică populară Gheorghe Turda. Fostul sportiv ar fi fost ucis în propria casă din Toronto, potrivit primelor informații, încă neconfirmate oficial.

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Gheorghe Turda: „Să nu fi fost și altceva mai grav, să nu fi fost vreo crimă”

„Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, a confirmat Gheorghe Turda pentru Pro Sport.

Tot Gheorghe Turda a declarat, pentru Fanatik: „Se pare să nu fi fost și altceva mai grav, să nu fi fost vreo crimă. Sunt tot felul de supoziții. Nu știu eu. Ce știu doar din vorbele fostului meu coleg, domnul Șandor.

Da, atât! Nu cunosc amănunte și vreau să mă… Eu nu pot să vă transmit ceva care nu e adevărat. Era și o supoziție în care se credea că l-au găsit, l-au găsit în… halul în care l-au găsit, probabil decedat și înjunghiat”.

Dudu Georgescu rămâne în amintirea microbiștilor un etalon al eficienței. Numele său a devenit sinonim cu golul, scopul și bucuria supremă din acest sport.

Dudu Georgescu a început fotbalul la Progresul București

Dudu Georgescu s-a născut pe 1 septembrie 1950, în București. A început fotbalul la Progresul București. Avea să debuteze în Divizia A la doar 18 ani și 9 luni, iar șansa i-a dat-o antrenorul Cornel Drăgușin pe data 11 iunie 1969.

În perioada 1969 – 1972, la Progresul, Dudu Georgescu a înscris 20 de goluri în 95 de meciuri de campionat. Apoi a ajuns la CSM Reșița.

A urmat un 4-1 cu Dinamo București, iar Dudu Georgescu a reușit o „dublă” . Astfel, îi convinge pe conducătorii „câinilor” să îl transfere la Dinamo.

Pentru Dudu Georgescu, intervalul 1973 – 1983 la Dinamo București s-a concretizat în performanță, glorie și adjudecarea statutului de legendă.

A jucat 10 sezoane la Dinamo. A cucerit patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982 și 1983), plus un trofeu Cupa României (1982).

Dudu Georgescu a fost golgheterul absolut al lui Dinamo, statut pe care îl are și astăzi! A înscris 207 goluri în 260 de partide de prima ligă pentru „câini”.

Dudu Georgescu, „Gheata de Aur” a Europei

În 1975 și 1977 a devenit „Gheata de Aur” a Europei, cel mai bun marcator la nivel continental. În 1977 a fost votat pe locul 9 la Balonul de Aur, după ce în 1975 s-a aflat pe poziția 10 în ierarhia supremă individuală din fotbal.