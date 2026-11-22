Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat, duminică 22 noiembrie, într-o postare pe Facebook, explicațiile președintelui Nicușor Dan, în care a făcut aluzie la ascensiunea partidului AUR în sondaje, când a menționat temerile sale privind rezultatul alegerilor parlamentare din 2028. Peiu este de părere că o astfel de abordare politică este mai degrabă specifică unor lideri precum Vladimir Putin, sau Carol al II-lea, și îl numește pe Nicușor Dan un „autocrat”.

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Peiu consideră că preocuparea liderului de la Cotroceni în ceea ce privește ascensiunea partidului AUR este o politică similară cu cea a lui Vladimir Putin sau Carol al II-lea. Acesta menționează că adevărata provocare pentru un președinte ar trebui să fie „buna guvernare” a țării, ci nu evoluția opoziției.

„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, precizează Peiu.

Petrișor Peiu: „Când guvernarea este proastă, opoziția crește”

Peiu explică mecanismul prin care opoziția câștigă teren, în contextul unui electorat tot mai nemulțumit de actuala putere aflată la guvernare.

„O regulă de bază a democrației spune că, atunci când guvernarea este proastă, opoziția crește și, la următoarele alegeri, preia guvernul tocmai pentru a face altceva decât a făcut guvernul blamat de electorat”, mai spune Peiu.

Nicușor Dan: „Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit de alegerile parlamentare”

Președintele Nicușor Dan a explicat, joi, la Berlin, la ce s-a referit atunci când a declarat că se teme de anul 2028. Șeful statului a confirmat că face trimitere la alegerile parlamentare din 2028 și a recunoscut că temerea sa are legătură cu un posibil rezultat al scrutinului. Nicușor Dan a evitat însă să ofere detalii, dar a lăsat să se înțeleagă că îngrijorarea sa ar putea avea legătură cu o eventuală victorie a AUR.

„Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult”, a declarat Nicuşor Dan joi seară, într-o conferinţă de presă, la Berlin.

Întrebat dacă se teme de venirea la putere a extremiştilor, preșdinteșe a refuzat dea mai multe detalii.

„Evident, când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a spus că se teme de 2028 la Summitul pentru Guvernanță Digitală

Explicația președintelui a pornit de la o declarație făcută tot joi dimineață, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute. Întrebat ce crede că poate realiza România până în 2029, Nicușor Dan a fost invitat să facă un exercițiu de imaginație. În răspunsul său, șeful statului a adus în discuție anul 2028, fără să explice inițial motivul acestei temeri.