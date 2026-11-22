Care este singurul oraș din România în care străzile nu au nume și cum se descurcă poștașii și curierii, în acestă situație?

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Este vorab despre orașul Pecica, din județul județul Arad. Acest oraș este, de altfel, cunoscut pentru sistemul neobișnuit de numerotare a străzilor. În locul denumirilor clasice, ele sunt identificate prin numere.

Dar, există și o explicație istorică legată de organizarea administrativă a localității. Până în anul 1964, orașul Pecica era împărțit în două sectoare: Pecica 1, care corespundea părții române, și Pecica 2, care reprezenta partea maghiară a localității. Părțile erau administrate separat, iar fiecare dintre ele avea primarul său. După anul 1964 și reforma administrativă, ambele sectoare s-au unit și au format comuna Pecica. Ea a devenit oraș în anul 2004.

Cum sunt, deci, cunoscute adresele de către poștași și curier, în acest oraș din România unde străzile nu au nume? Răspunsul este că: foarte simplu! Asta pentru că, aici, numărul casei e cel mai important. În documentele oficiale, locuitorii de aici erau identificați acum 20 de ani numai cu numărul casei. În anul 2002, autoritățile au decis însă să implementeze un alt sistem inedit. Mai exact, este vorba despre un sistem unitar de numerotare al străzilor, utilizând cifre arabe.

Și se pare că locuitorii au fost chiar mulțumiți de decizie, bucurându-se de faptul că sistemul de numerotare al străzilor e ceva mai deosebit. Totodată, ei sunt de părere că acest sistem este mult mai eficient când vine vorba de ghidarea localnicilor, și implicit, a poștașilor sau a curierilor.

„Decizia pe care am luat-o la acea vreme a fost una foarte bună. Pecica avea 14.000 de locuitori, era o localitate mare, iar denumirea străzilor era obligatorie, cu atât mai mult cu cât ne propusesem să devenim oraş, lucru petrecut în anul 2004.

Doresc să mai adaug faptul că la intrarea în Pecica a fost montat un panou. Pe acest panou apare harta oraşului, cu toate străzile, iar acest lucru uşurează demersul de a găsi o stradă anume din oraş“, spunea Iustin Cionca, fost primar al Pecicăi, potrrivit Jurnalul Național.