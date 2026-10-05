Ministrul de Finanțe Nazare calmează apele și anunță că România s-a împrumutat la dobânzi mai mici. Apetitul investitorilor pentru datoria României a revenit luni

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a anunțat că statul român a reușit să se împrumute la dobânzi mai mici luni, iar costul de finanțare a fost în scădere luni, cu câteva ore înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze premierul.

„Semnale pozitive azi pe piețe. Confirmarea ratingului de către S&P, după Fitch și Moody’s, în pofida unui climat prelungit de incertitudine politică, demonstrează cât de importantă este menținerea ratingului pentru păstrarea încrederii investitorilor și reducerea costurilor de finanțare ale țării.

Menținerea României în categoria investment grade nu este doar o chestiune de percepție. Aceasta ajută statul să păstreze accesul la o bază largă de investitori instituționali și limitează prima de risc pe care România trebuie să o plătească atunci când se finanțează”, a punctat Nazare.

Dobânzi mai mici pentru România

Dobânzile la care se împrumută România au scăzut luni, anunță Nazare. Mai mult, investitorii s-au înghesuit din nou să cumpere

„Curba randamentelor, indicatorul care arată nivelul dobânzilor la obligațiuni în funcție de perioada până la scadență, s-a deplasat astăzi în jos față de închiderea de vineri, pe toate maturitățile, cu reduceri de 10-20 puncte de bază, în funcție de maturitate, cele medii și lungi fiind cele care au avut cea mai mare ajustare.

La licitația de astăzi aferentă redeschiderii cu 500 de milioane de lei a unei emisiuni de obligatiuni benchmark (emisiune de referință utilizată de piață pentru evaluarea altor obligațiuni) cu scadență de aproape 2 ani s-a înregistrat – pentru prima oară din luna august – o cerere mai mare de 1 miliard de lei, respectiv 1,25 miliarde de lei. Astfel, pe fondul acestei cereri, Ministerul Finanțelor a decis să adjudece 532 milioane de lei la un randament de 6,98%, sub nivelul pieței secundare, adică sub randamentul la care aceste obligațiuni se tranzacționau deja între investitori.

Este un semnal concret că reducerea riscului perceput asupra României se poate transforma în costuri de finanțare mai mici. Nu trebuie însă să judecăm succesul după o singură ședință de piață. Obiectivul nostru este ca această mișcare să devină una structurală și să vedem, în timp, întreaga curbă a randamentelor României coborând”, a mai adăugat Nazare.

Ce înseamnă acest lucru: randamentele mai mici arată că investitorii au fost dispuși să cumpere obligațiunile României la dobânzi mai mici decât în zilele precedente. În același timp, cererea ridicată de la licitație indică un interes mai mare al investitorilor pentru aceste obligațiuni, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să se împrumute la un cost mai redus.

Mai mulți investitori pentru datoria publică