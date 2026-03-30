Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a răbufnit, în contextul expirării plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Oficialul îi cere premierului Ilie Bolojan ca, pentru șase luni, să se aplice doar un adaos comercial de 20% la toate produsele.

Plafonarea prețului la alimente de bază expiră începând cu 1 aprilie 2026, în condițiile în care guvernul Bolojan nu vine cu o altă măsură de prelungire a limitării prețurilor. În acest sens, ministrul Agriculturii a transmis că a avut discuții la Guvern în care a arătat cu date clare că prețurile au scăzut între 15 și 33%. Florin Barbu a mai spus că este momentul să fie luate decizii pentru români.

„Am pus în transparență un act pentru sectorul vegetal. Fermierii pot achiziționa motorină fără acciză, fără TVA. Pe 31 martie expiră plafonarea la produsele de bază. Am avut discuții la Guvern, am arătat cu date clare, prin care prețurile au scăzut între 15 și 33%. Având în vedere creșterea prețului la energie, la gaze, la combustibil, vrem să luăm măsuri. Credeți că moare cineva dacă noi intervenim în acest context să reglăm piața din România? Nu credeți că este momentul să luăm decizii pentru români?”, a spus Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii: Dar de ce să sufere doar românii și procesatorii români, și nu și naționalele?

De asemenea, ministrul PSD a transmis că românii și procesatorii români nu trebuie să fie singurii care suferă din cauza scumpirilor. Florin Barbu a sublinat că își dorește ca actul normativ pentru plafonarea la produsele de bază să fie pe masa Guvernului. O propunere inițiată de oficial este aceea ca, pe o perioadă de șase luni, prousele să aibă un adaos comercial de 20%.

„Dar de ce să sufere doar românii și procesatorii români, și nu și naționalele? Sper ca mâine actul normativ pentru plafonarea la produsele de bază să fie pe masa Guvernului. Să încercăm ca pe o perioadă de șase luni, produsele să aibă un adaos comercial de 20%. Nu mai este bine să fie bine un profit de 20%? Haideți să punem pe toate magazinele de retail adaosul la toate produsele de 20%. Nu mai trebuie să încălcăm o directivă a UE”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Ce produse se vor cumpi de la 1 aprilie

Reamintim că sunt așteptate noi scumpiri, tocmai în momentul în care aproape toate prețurile la combustibili au spart bariera de 10 lei pe litru, iar motorina premium a ajuns la 11 lei pe litru. Practic, dacă guvernul nu vine cu alte măsuri, sunt așteptate creșteri de prețuri la următoarele produse:

pâine albă, 300-500 grame;

lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5%;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu, 3,5% grăsime, maxim 200 grame;

făină albă;

mălai;

ouă de găină;

ulei de floarea-soarelui;

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc;

legume (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras şi ardei capia, usturoi);

fructe (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

cartofi proaspeţi albi;

zahăr;

smântână – 12% grăsime;

unt;

magiun;

