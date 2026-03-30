Prima pagină » Economic » Așteptați-vă la noi scumpiri. În 2 zile expiră plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Ce produse se vor scumpi de la 1 aprilie

Așteptați-vă la noi scumpiri. În 2 zile expiră plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Ce produse se vor scumpi de la 1 aprilie

Plafonarea prețului la alimente de bază expiră începând cu 1 aprilie 2026, în condițiile în care guvernul Bolojan nu vine cu o altă măsură de prelungire a limitării prețurilor. Astfel, sunt așteptate noi scumpiri, tocmai în momentul în care aproape toate prețurile la combustibili au spart bariera de 10 lei pe litru, iar motorina premium a ajuns chiar la 11 lei pe litru. 

Practic, dacă guvernul nu vine cu alte măsuri, sunt așteptate creșteri de prețuri la următoarele produse:

  • pâine albă, 300-500 grame;
  • lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5%;
  • brânză telemea de vacă vrac;
  • iaurt simplu, 3,5% grăsime, maxim 200 grame;
  • făină albă;
  • mălai;
  • ouă de găină;
  • ulei de floarea-soarelui;
  • carne proaspătă de pui;
  • carne proaspătă de porc;
  • legume (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras şi ardei capia, usturoi);
  • fructe (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);
  • cartofi proaspeţi albi;
  • zahăr;
  • smântână – 12% grăsime;
  • unt;
  • magiun;

Sunt aceleași produse pentru care s-a operat plafonarea de prețuri, aceasta fiind, de fapt, o limitare a adaosului comercial pe lanț, astfel încât, la raft, prețurile să nu mai crească.

Cum funcționează plafonarea prețului alimentelor

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost, pe scurt, o măsură prin care statul a încercat să țină în frâu scumpirile care luaseră avânt după pandemie și începutul războiului din Ucraina. În vara lui 2023, când prețurile la mâncare creșteau de la lună la lună, guvernul condus de Marcel Ciolacu a venit cu măsura de a limita cât pot adăuga comercianții sau furnizorii peste prețul de producție.

Important de înțeles este că nu s-au blocat prețurile complet, ci s-a pus o limită la adaosurile comerciale. Adică supermarketurile, distribuitorii și procesatorii nu mai puteau pune orice procent doreau peste prețul inițial. Măsura s-a aplicat la produse esențiale – pâine, lapte, ouă, ulei, zahăr, carne, făină și altele pe care aproape toată lumea le cumpără zilnic.

La început, plafonarea trebuia să dureze doar câteva luni, ca o soluție de moment. Dar pentru că inflația nu a dispărut, guvernul a prelungit-o. Așa s-a ajuns ca măsura să fie în vigoare aproape trei ani, până la 31 martie 2026.

În primele luni s-au văzut efecte clare: unele produse nu s-au mai scumpit, iar altele chiar s-au ieftinit puțin. Per total, ritmul scumpirilor a încetinit și acest lucru s-a văzut în încetinirea și apoi scăderea inflației. Dacă înainte prețurile la alimente creșteau rapid, după introducerea plafonării au început să crească mai lent. Costul viații nu s-a ieftinit, dar cel puțin nu a mai crescut la fel de repede.

Totuși, măsura nu a fost perfectă. Comercianții au găsit metode să recupereze din pierderi, de exemplu prin scumpirea altor produse care nu erau plafonate.

Acum, odată cu expirarea plafonării, lucrurile revin la normal: fiecare comerciant își va stabili din nou adaosul liber, însă acest lucru rezultă, inevitabil, în creșterea prețurilor.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Datele Eurostat confirmă un nou record marca Bolojan. România este în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană

Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Romgaz anunță că amână furnizarea de gaze pentru populație. Motivul? Nu are cantități disponibile. Când ar urma să înceapă
20:28
Romgaz anunță că amână furnizarea de gaze pentru populație. Motivul? Nu are cantități disponibile. Când ar urma să înceapă
REVOLTĂTOR Este uluitor cât costă o pungă cu pufuleți și o ciocolățică Rom pe un aeroport din România. Ai spune că sunt produse de lux
17:44
Este uluitor cât costă o pungă cu pufuleți și o ciocolățică Rom pe un aeroport din România. Ai spune că sunt produse de lux
ECONOMIE Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
14:15, 28 Mar 2026
Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
Criza carburanților ar putea fi amplificată de ordonanța lui Bolojan, prin limitarea exporturilor. Economist: „Efectele pot fi catastrofale”
18:07, 27 Mar 2026
Criza carburanților ar putea fi amplificată de ordonanța lui Bolojan, prin limitarea exporturilor. Economist: „Efectele pot fi catastrofale”
ECONOMIE Rompetrol Rafinare anunță că Petromidia și Vega vor fi redeschise. „Rafinăriile își vor relua, în cel mai scurt timp, eforturile de aprovizionare cu produse petroliere”
15:55, 27 Mar 2026
Rompetrol Rafinare anunță că Petromidia și Vega vor fi redeschise. „Rafinăriile își vor relua, în cel mai scurt timp, eforturile de aprovizionare cu produse petroliere”
ECONOMIE INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
13:17, 27 Mar 2026
INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
Mediafax
Trump afirmă că vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran”
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Ce mesaj i-a trimis un șofer BOLT, supărat că s-a scumpit benzina, unui client care tocmai comandase o cursă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Pe cine ar vota românii, în plină criză a carburanților. AUR, în scădere semnificativă. Soluțiile preferate pentru a atenua scumpirile
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Click
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
În urmă cu 45 de ani a avut loc o tentativă de asasinat care ar fi putut schimba lumea
ACTUALITATE 30 Martie, calendarul zilei: Eric Clapton împlinește 81 de ani, MC Hammer 64. Céline Dion face 58 de ani
07:15
30 Martie, calendarul zilei: Eric Clapton împlinește 81 de ani, MC Hammer 64. Céline Dion face 58 de ani
IT&C De ce se „mișcă greu” laptopul tău? Soluții la îndemână în 2026
07:00
De ce se „mișcă greu” laptopul tău? Soluții la îndemână în 2026
ECONOMIE Cum au schimbat crizele petrolului din anii 1970 economia mondială. Oamenii stăteau ore întregi la coadă ca să alimenteze. Care sunt asemănările cu criza de acum
07:00
Cum au schimbat crizele petrolului din anii 1970 economia mondială. Oamenii stăteau ore întregi la coadă ca să alimenteze. Care sunt asemănările cu criza de acum
SCANDALOS „Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
06:00
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
FLASH NEWS Îi este frică lui Trump de Putin? Tocmai i-a permis unui petrolier rusesc să aprovizioneze Cuba cu țiței. Havana este sub blocadă SUA de 2 luni
04:00
Îi este frică lui Trump de Putin? Tocmai i-a permis unui petrolier rusesc să aprovizioneze Cuba cu țiței. Havana este sub blocadă SUA de 2 luni
VIDEO Novak Djokovic, surprins la plimbare noaptea în Belgrad, fără gardă de corp. Ce făcea campionul mondial la tenis când a fost filmat
23:51
Novak Djokovic, surprins la plimbare noaptea în Belgrad, fără gardă de corp. Ce făcea campionul mondial la tenis când a fost filmat

Cele mai noi

Trimite acest link pe