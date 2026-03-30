Așteptați-vă la noi scumpiri. În 2 zile expiră plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Ce produse se vor scumpi de la 1 aprilie

Plafonarea prețului la alimente de bază expiră începând cu 1 aprilie 2026, în condițiile în care guvernul Bolojan nu vine cu o altă măsură de prelungire a limitării prețurilor. Astfel, sunt așteptate noi scumpiri, tocmai în momentul în care aproape toate prețurile la combustibili au spart bariera de 10 lei pe litru, iar motorina premium a ajuns chiar la 11 lei pe litru.

Practic, dacă guvernul nu vine cu alte măsuri, sunt așteptate creșteri de prețuri la următoarele produse:

pâine albă, 300-500 grame;

lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5%;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu, 3,5% grăsime, maxim 200 grame;

făină albă;

mălai;

ouă de găină;

ulei de floarea-soarelui;

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc;

legume (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras şi ardei capia, usturoi);

fructe (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

cartofi proaspeţi albi;

zahăr;

smântână – 12% grăsime;

unt;

magiun;

Sunt aceleași produse pentru care s-a operat plafonarea de prețuri, aceasta fiind, de fapt, o limitare a adaosului comercial pe lanț, astfel încât, la raft, prețurile să nu mai crească.

Cum funcționează plafonarea prețului alimentelor

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost, pe scurt, o măsură prin care statul a încercat să țină în frâu scumpirile care luaseră avânt după pandemie și începutul războiului din Ucraina. În vara lui 2023, când prețurile la mâncare creșteau de la lună la lună, guvernul condus de Marcel Ciolacu a venit cu măsura de a limita cât pot adăuga comercianții sau furnizorii peste prețul de producție.

Important de înțeles este că nu s-au blocat prețurile complet, ci s-a pus o limită la adaosurile comerciale. Adică supermarketurile, distribuitorii și procesatorii nu mai puteau pune orice procent doreau peste prețul inițial. Măsura s-a aplicat la produse esențiale – pâine, lapte, ouă, ulei, zahăr, carne, făină și altele pe care aproape toată lumea le cumpără zilnic.

La început, plafonarea trebuia să dureze doar câteva luni, ca o soluție de moment. Dar pentru că inflația nu a dispărut, guvernul a prelungit-o. Așa s-a ajuns ca măsura să fie în vigoare aproape trei ani, până la 31 martie 2026.

În primele luni s-au văzut efecte clare: unele produse nu s-au mai scumpit, iar altele chiar s-au ieftinit puțin. Per total, ritmul scumpirilor a încetinit și acest lucru s-a văzut în încetinirea și apoi scăderea inflației. Dacă înainte prețurile la alimente creșteau rapid, după introducerea plafonării au început să crească mai lent. Costul viații nu s-a ieftinit, dar cel puțin nu a mai crescut la fel de repede.

Totuși, măsura nu a fost perfectă. Comercianții au găsit metode să recupereze din pierderi, de exemplu prin scumpirea altor produse care nu erau plafonate.

Acum, odată cu expirarea plafonării, lucrurile revin la normal: fiecare comerciant își va stabili din nou adaosul liber, însă acest lucru rezultă, inevitabil, în creșterea prețurilor.

AUTORUL RECOMANDĂ: