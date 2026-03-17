Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”

Marcel Ciolacu a lansat, marţi, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan şi a ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, precizând că „îi mint pe români cu un cinism absolut” în privinţa resurselor bugetare şi a efectelor inflaţiei. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”, a afirmat Ciolacu.

Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău a averitzat că Executivul afirmă în mod eronat că nu există fonduri pentru acoperirea măsurilor din Pachetul de solidaritate propus de PSD, în timp ce permite creşterea preţurilor la carburanţi, ceea ce ar genera venituri suplimentare semnificative la buget.

„Bolojan și Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă prețurile la carburanți să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget – evident, pe lângă câștiguri mai mari pentru companiile din energie! Îi mint pe români cu un cinism absolut. Și nu trebuie să fii expert în economie ca să vezi neadevărul flagrant pe care au construit un castel de nisip. Inflația. Rata medie luată în calcul pentru bugetul pe 2026 este de 4%. Întreb și eu cum naiba să fie doar atât, mai ales în condițiile de acum, cu prețurile la combustibili? Adevărul este clar: numai din taxa pe fraieri (inflație) o sa aibă venituri fiscale mult peste cele prognozate. Doar un punct în plus de inflație înseamnă vreo 5-6 miliarde de lei în plus la buget”, a transmis Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier a mai susţinut că majorarea preţurilor la combustibili cu un leu ar genera aproximativ 250 de milioane de lei lunar în plus din TVA.

„O înșelătorie grosolană”

Ciolacu a menţionat că „dacă ar vrea să ajute țintit populația au la îndemână cardurile emise, încă de acum 4 ani, categoriilor vulnerabile”.

„Pot să le dea acestor români un ajutor tip one-off. Doar din ce încasezi suplimentar la buget din combustibili, poți să dai ușor 200 de lei lunar celor vulnerabili pentru motorină, gaze, curent etc.Pentru asta nici nu este nevoie de plafonare – de care apostolii ultra-liberalismului fug ca dracul de tămâie, vezi, Doamne, că afectează libera concurență! Da, foarte bună concurența, mai ales când se aliniază instant la cel mai de sus preț al pieței – că profitul este ținta oricărei afaceri, nu?

Trebuie doar să vrei și să simți empatie față de semenii tăi”, a adăugat el.

„Din păcate, Bolojan și empatia sunt două drepte paralele”

„Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței.

Sper ca parlamentarii – mai ales liberali – să înțeleagă că a te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură.

Iar, cu oricâte cuvinte pompoase ar încerca să îmbrace așa ceva, românii nu mai înghit asemenea baliverne. Era Bolojan se apropie de sfârșit!”, a mai spus el.

Mesajul s-a încheiat cu o referire ironică la ziua de naştere a premierului României: „La mulţi ani, Ilie Bolojan. Sper că este, totuşi, prima şi ultima zi de naştere cu tine premier”.

