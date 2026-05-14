Președintele a subliniat în mod public că viitorul guvern va fi unul pro-occidental, ignorând dreptul opoziției de a face parte din acesta, în ciuda cifrelor din sondajele de opinie. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a explicat strategia AUR de a-l obliga pe Nicușor Dan să respecte Constituția.

Chestionat de jurnalistul Ionuț Cristache ce va face partidul său dacă Nicușor Dan refuză să convoace alegerile anticipate, politicianul a invocat suspendarea. Însă, până atunci, o variantă mai practică este ca AUR să fie chemat la negocieri. Unde va merge cu o propunere sau chiar două de premier.

Piperea: N -am mandat să pronunț nume de la AUR

„Nici nu cunosc și nici n-am mandat să pronunț nume în momentul de față de la AUR. Dar, există un dar aici și vă vorbesc chiar ca politician. Ce pot eu să fac? Ca partid care este într-adevăr numărul 2 în Parlament și numărul 1 în sondaje, ce pot eu să fac dacă domnul președinte refuză să ne cheme la consultări? Sau face cu totul și cu totul formal. Pentru că el între timp își va fi făcut probabil guvernul acela informal de care vorbește. Total anticonstituțional”, a afirmat liderul suveranist din studioul Gândul.

AUR se va duce la Cotroceni „ din politețe instituțională”, dar fără mari speranțe

În context, cunoscutul avocat a remarcat ironic că demersul invitării la consultări, în vederea constituirii viitorului Guvern, la apelul șeful statului, i se pare din start unul sortit eșecului. Mai ales că Nicușor Dan va etala reacția sa celebră, râsul.

A doua chestiune. Să zicem că ne ducem acolo din politețe instituțională. Eu personal n-aș refuza să mergem acolo, dar asta nu este decizia mea. Este decizia trio-ului de la conducerea AUR. Ne ducem acolo și facem propunerea. Spunem că avem și program, avem și soluții și domnul președinte izbucnește în râs, cum face el de obicei.

