Axios.com: Atacurile lui Trump la adresa lui POWELL arată de ce Rezerva Federală a fost concepută ca instituție independentă

Criticile constante lansate de președintele american, Donald Trump, la adresa lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, evidențiază de ce această instituție a fost concepută pentru a fi independentă, comentează site-ul Axios.com.

Trei lucruri pot fi adevărate simultan: că ar fi rezonabil ca Rezerva Federală să reducă dobânzile, că renovarea sediului instituției bancare centrale din SUA costă prea mult, dar și că atacurile la adresa Fed relevă de ce băncile centrale sunt concepute pentru a fi independente.

În situația în care Trump va încerca să îl demită pe Jerome Powell, ar izbucni un litigiu interinstituțional, care ar ajunge la Curtea Supremă de Justiție și ar afecta politicile economice americane pe termen lung.

Donald Trump a negat, miercuri seară, că ar intenționa demiterea lui Jerome Powell, deși, conform unor surse, liderul de la Casa Albă a pregătit deja înlocuirea președintelui Rezervei Federale.

”A acționat permanent prea târziu, chiar are această poreclă. Ar fi trebuit să reducă acum mult timp dobânzile. Jerome Powell are o activitate foarte slabă, ceea ce ne costă foarte mulți bani. Țara oricum are mult succes, impactul nu este prea mare, dar sunt afectați oamenii care au credite ipotecare, oamenii vor să își cumpere case. Are o activitate slabă (…). Nu intenționăm să îl demitem, este improbabil, dar suntem foarte preocupați”, a acuzat Donald Trump.