Trump infirmă că ar intenționa demiterea președintelui Fed, dar îl critică /„POWELL are o activitate foarte slabă”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat, miercuri seară, că ar intenționa demiterea lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale (Fed), deși, conform unor surse, liderul de la Casa Albă a pregătit deja înlocuirea acestuia.

Întrebat dacă examinează posibilitatea demiterii lui Jerome Powell și care ar fi justificarea, Trump a răspuns:

”A acționat permanent prea târziu, chiar are această poreclă. Ar fi trebuit să reducă acum mult timp dobânzile, spre exemplu, Europa le-a redus de zece ori într-o perioadă scurtă, iar noi nu le-am redus deloc. Singura dată când le-a redus a fost chiar înaintea alegerilor, pentru a încerca să o ajute pe Kamala Harris sau pe Joe Biden, oricare dintre ei ar fi candidat, că nu știa nimeni. În mod evident, acest lucru nu a funcționat. A încercat să scadă dobânzile pentru a-i favoriza pe democrați, pe Kamala, dar acest lucru nu a mers prea bine”.

”Jerome Powell are o activitate foarte slabă, ceea ce ne costă foarte mulți bani. Țara oricum are mult succes, impactul nu este prea mare, dar sunt afectați oamenii care au credite ipotecare, oamenii vor să își cumpere case. Are o activitate slabă, am fost surprins că a fost numit în funcție. Biden l-a numit, i-a prelungit mandatul. Nu intenționăm să îl demitem, este improbabil, dar suntem foarte preocupați”, a acuzat Donald Trump.