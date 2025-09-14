Austeritate pentru români, belșug pentru BĂNCI. Profit URIAȘ, de miliarde, în prima jumătate din 2025. Avem printre cele mai mari dobânzi din UE

Băncile din România au marcat iun nou profit de miliarde în prima jumătate din 2025. Potrivit datelor Ziarului Financiar, care citează Banca Națională a României, băncile au înregistrat un profit total de 7,4 mld. lei în ianuarie-iunie 2025, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe scurt, în prima jumătate a anului băncile au câștigat în plus 14,3 miliarde de lei doar din dobânzi, din care se scad cheltuielile și rezultă profitul.

Ele au făcut asta pentru că, de obicei, împrumuturile au dobânzi mai mari decât cele oferite pentru depozite, ceea ce le aduce profit.

Cea mai mare parte din veniturile băncilor vine tocmai din aceste credite. Dobânzile au rămas ridicate: în primele șase luni din 2025, indicele ROBOR la 3 luni a avut o medie de 6,3%, puțin mai mare decât media din aceeași perioadă a lui 2024, care a fost aproape 6,1%.

Pentru că dobânzile sunt încă mari, oamenii și firmele s-au împrumutat mai puțin, iar economia a stagnat.