Prima pagină » Economic » Austeritate pentru români, belșug pentru BĂNCI. Profit URIAȘ, de miliarde, în prima jumătate din 2025. Avem printre cele mai mari dobânzi din UE

Austeritate pentru români, belșug pentru BĂNCI. Profit URIAȘ, de miliarde, în prima jumătate din 2025. Avem printre cele mai mari dobânzi din UE

14 sept. 2025, 14:59, Economic
Austeritate pentru români, belșug pentru BĂNCI. Profit URIAȘ, de miliarde, în prima jumătate din 2025. Avem printre cele mai mari dobânzi din UE

Băncile din România au marcat iun nou profit de miliarde în prima jumătate din 2025. Potrivit datelor Ziarului Financiar, care citează Banca Națională a României, băncile au înregistrat un profit total de 7,4 mld. lei în ianuarie-iunie 2025, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe scurt, în prima jumătate a anului băncile au câștigat în plus 14,3 miliarde de lei doar din dobânzi, din care se scad cheltuielile și rezultă profitul.

Ele au făcut asta pentru că, de obicei, împrumuturile au dobânzi mai mari decât cele oferite pentru depozite, ceea ce le aduce profit.

Cea mai mare parte din veniturile băncilor vine tocmai din aceste credite. Dobânzile au rămas ridicate: în primele șase luni din 2025, indicele ROBOR la 3 luni a avut o medie de 6,3%, puțin mai mare decât media din aceeași perioadă a lui 2024, care a fost aproape 6,1%.

Pentru că dobânzile sunt încă mari, oamenii și firmele s-au împrumutat mai puțin, iar economia a stagnat.

Citește și

ECONOMIE O nouă lovitură GREA pentru industria românească. Se pune lacătul pe o fabrică cu o istorie de 140 de ani. Sute de angajați, pe drumuri
16:47, 12 Sep 2025
O nouă lovitură GREA pentru industria românească. Se pune lacătul pe o fabrică cu o istorie de 140 de ani. Sute de angajați, pe drumuri
ACTUALITATE După ce ți-a luat din bani, statul te-a și îndatorat fără sa știi. Datoria externa a explodat cu încă 15 miliarde de euro și a ajuns la RECORD ABSOLUT
14:34, 12 Sep 2025
După ce ți-a luat din bani, statul te-a și îndatorat fără sa știi. Datoria externa a explodat cu încă 15 miliarde de euro și a ajuns la RECORD ABSOLUT
FINANCIAR Ilie Bolojan a discutat cu delegația FMI despre reforma fiscală și prioritățile de investiții publice. Când s-ar înregistra CREȘTERE economică
13:59, 12 Sep 2025
Ilie Bolojan a discutat cu delegația FMI despre reforma fiscală și prioritățile de investiții publice. Când s-ar înregistra CREȘTERE economică
ECONOMIE FMI APLAUDĂ măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: pachetul de măsuri fiscale este „foarte binevenit”
13:24, 12 Sep 2025
FMI APLAUDĂ măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan: pachetul de măsuri fiscale este „foarte binevenit”
ECONOMIE Parlamentul European a adoptat o lege pentru a reduce risipa alimentară până în 2030. Noua lege vizează și reciclarea hainelor vechi
23:54, 11 Sep 2025
Parlamentul European a adoptat o lege pentru a reduce risipa alimentară până în 2030. Noua lege vizează și reciclarea hainelor vechi
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Un bărbat a fost desfigurat de o ursoaică, în Mureș! Mărturiile tulburătoare ale fratelui său: „Era desfoliată toată faţa”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Capital.ro
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu mai pierd timpul
Evz.ro
Creșterea punctului de pensie, amânată. Impactul pentru milioane de români
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi vine să cred! Ai venit să cânți în cadrul emisiunii mele, erai plin de emoții, un om blând și cu un caracter frumos..Off"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cât de dureroasă este înțepătura unui ornitorinc?
METEO Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București
15:55
Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București
POLITICĂ Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc
15:45
Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc
HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2025. PEȘTII câștigă un premiu
15:00
Horoscop 15 septembrie 2025. PEȘTII câștigă un premiu
EXTERNE Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii
14:47
Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii
ULTIMA ORĂ Zeci de mascați au împânzit zona în care s-a desfășurat războiul în toată regula dintre clanurile interlope din Craiova
14:32
Zeci de mascați au împânzit zona în care s-a desfășurat războiul în toată regula dintre clanurile interlope din Craiova
HOROSCOP Cea mai NOROCOASĂ zi pentru fiecare zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025. Cine are parte de succes deplin
14:12
Cea mai NOROCOASĂ zi pentru fiecare zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025. Cine are parte de succes deplin