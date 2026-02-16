„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri

Secretarul de stat Marco Rubio a semnat, luni, un acord de cooperare în domeniul nuclear civil între Statele Unite și Ungaria, relatează Fox News.

Prin acest acord, Ungaria va achiziționa pentru prima dată combustibil nuclear din SUA, furnizat de compania Westinghouse, pentru centrala sa de la Paks I. Până acum, această centrală, construită de sovietici, depindea exclusiv de combustibilul provenit din Rusia. Acest parteneriat vizează transformarea Budapestei într-un hub pentru piața reactoarelor modulare mici din Europa Centrală.

Ungaria și-a arătat disponibilitatea de a construi până la 10 astfel de reactoare, un proiect cu o valoare potențială de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Pe lângă acordul nuclear, Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (LNG) din SUA în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, diversificându-și astfel sursele de energie dincolo de importurile din Rusia.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că acordul, împreună cu o scutire legată de sancțiuni acordată de administrația americană, va consolida securitatea energetică a Ungariei și va sprijini capacitatea sa de a furniza energie la prețuri competitive pentru gospodării și industrie.

El a spus că Ungaria menține o abordare deschisă și transparentă cu partenerii săi, inclusiv cu Statele Unite, și că orice îngrijorare poate fi abordată prin dialog direct.

Rubio a declarat că acordul a fost încheiat în urma discuțiilor purtate în timpul unei întâlniri din noiembrie între președintele SUA, Donald Trump, și Orban, la Casa Albă. De asemenea, el a confirmat că Washingtonul a suspendat anumite măsuri de sancțiune care afectează Ungaria, permițând progrese suplimentare în cooperarea energetică bilaterală.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că energia nucleară este o modalitate de a menține prețurile energiei casnice accesibile pe termen lung.

În cadrul discursului său de la ceremonia de semnare, Rubio a indicat că relația dintre Statele Unite și Ungaria, precum și relația dintre președintele Donald Trump și premierul ungar Viktor Orbán, este foarte strânsă.

Diplomatul american i-a transmis premierului maghiar că „Succesul dumneavoastră este succesul nostru”, referindu-șse la alegerile din Ungaria din luna aprilie a acestui an. El a menționat că, dacă Ungaria se va confrunta vreodată cu probleme financiare, obstacole în calea creșterii economice sau amenințări la adresa stabilității naționale, știe că „președintele Trump va fi foarte interesat” să „găsească modalități” de a ajuta.

Rubio a declarat că SUA și Ungaria intră într-o „epocă de aur” a relațiilor bilaterale.

Budapesta a fost ultima oprire a călătoriei regionale a lui Rubio, după o vizită în Slovacia și participarea sa la Conferința de Securitate de la München, din Germania.

Slovacia și Ungaria se opun sprijinului pentru Ucraina și îl susțin deschis pe Trump.

Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru Orban în cursa sa de realegere. Orban și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai serioasă provocare electorală de la revenirea la putere în 2010, votul fiind programat pentru 12 aprilie.

