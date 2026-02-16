Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”

Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că președintele Nicușor Dan reprezintă un blestem pentru România. Acesta l-a criticat pe președinte pentru că, în opinia sa, nu este capabil să ia decizii, lucru care este absolut necesar în exercitarea funcției de președinte.

Ion Cristoiu a spus că funcția de președinte îl depășește pe Nicușor Dan și că România are nevoie de conducători care să nu se teamă să ia decizii, așa cum face șeful statului în prezent. Acesta a subliniat că experiența președintelui de la primărie nu se compară cu responsabilitatea pe care o are acum.