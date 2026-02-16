Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”

Bianca Dogaru
16 feb. 2026, 16:07, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că președintele Nicușor Dan reprezintă un blestem pentru România. Acesta l-a criticat pe președinte pentru că, în opinia sa, nu este capabil să ia decizii, lucru care este absolut necesar în exercitarea funcției de președinte. 

Ion Cristoiu a spus că funcția de președinte îl depășește pe Nicușor Dan și că România are nevoie de conducători care să nu se teamă să ia decizii, așa cum face șeful statului în prezent. Acesta a subliniat că experiența președintelui de la primărie nu se compară cu responsabilitatea pe care o are acum.

„Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală pentru că, în acest moment, țara are nevoie de conducători rapizi în decizii și care să fie consecvenți. El are o problemă, el se teme să ia o decizie. Funcția de președinte îl depășește. În timp ce era la primărie nu era nicio problemă. Acum este într-o funcție periculoasă pentru că funcția de președinte te obligă să iei o decizie. Există la ora actuală două mari provocări – ori Trump, ori Europa. Cel mai important este tendința marilor puteri europene de a federaliza Uniunea Europeană invocând pericolul Trump.”

