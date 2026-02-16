Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Vicepreşedintele croat al Comisiei Europene Dubravka Suica, totodată comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia, urmează să participe săptămâna aceasta la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere la această instanţă.

Uniunea Europeană îl va trimite pe comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, condus de președintele american Donald Trump, joi, la Washington, au confirmat surse pentru Euronews.

Dubravka Šuica va participa la reuniune pentru a menține legătura cu Consiliul, chiar dacă majoritatea statelor membre UE au refuzat aderarea oficială, iar Comisia Europeană a ridicat probleme legate de carta și guvernanța Consiliului.

UE nu a acceptat statut de membru în cadrul acestui Consiliu, însă va avea rol de „observator” pentru a colabora la eforturile sale, mai arată sursa citată.

În weekend, Italia, România și Cipru au anunțat că vor participa ca observatori.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că statutul de observator oferă o „soluție bună”. Nicușor Dan va călători săptămâna aceasta la Washington pentru a reprezenta țara la discuții.

Oficialii UE au spus că blocul european dorește să contribuie la reconstrucția Gazei, în ciuda problemelor legate de guvernanța Consiliului, inițial creat pentru reconstrucția teritoriului și acum extins pentru „pacea globală”.

Uniunea Europeană a atras atenția asupra „domeniului de aplicare, guvernanței și compatibilității Consiliului cu Carta ONU”, semnată de toate cele 27 de state membre.

Totuși, fiind cel mai mare donator de ajutor pentru palestinieni, cu 1,65 miliarde de euro contribuție de la izbucnirea conflictului Israel-Hamas din 7 octombrie 2023, Uniunea nu vrea să fie marginalizată de SUA.

Consiliul de Pace a fost inaugurat de președintele american la Davos în ianuarie și a fost destinat inițial să supravegheze tranziția postbelică a Gazei, în cadrul unui plan de pace în 20 de puncte.

Doar două state ale Uniunii, Ungaria și Bulgaria, au acceptat statut de membri. Viktor Orbán, aliat apropiat al lui Trump, va participa la reuniunea de joi.

