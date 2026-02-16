Prima pagină » Știri politice » Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Olga Borșcevschi
16 feb. 2026, 16:01, Știri politice
Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Vicepreşedintele croat al Comisiei Europene Dubravka Suica, totodată comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia, urmează să participe săptămâna aceasta la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere la această instanţă.

Uniunea Europeană îl va trimite pe comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, condus de președintele american Donald Trump, joi, la Washington, au confirmat surse pentru Euronews.

Dubravka Šuica va participa la reuniune pentru a menține legătura cu Consiliul, chiar dacă majoritatea statelor membre UE au refuzat aderarea oficială, iar Comisia Europeană a ridicat probleme legate de carta și guvernanța Consiliului.

UE nu a acceptat statut de membru în cadrul acestui Consiliu, însă va avea rol de „observator” pentru a colabora la eforturile sale, mai arată sursa citată.

În weekend, Italia, România și Cipru au anunțat că vor participa ca observatori.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că statutul de observator oferă o „soluție bună”. Nicușor Dan  va călători săptămâna aceasta la Washington pentru a reprezenta țara la discuții.

Oficialii UE au spus că blocul european dorește să contribuie la reconstrucția Gazei, în ciuda problemelor legate de guvernanța Consiliului, inițial creat pentru reconstrucția teritoriului și acum extins pentru „pacea globală”.

Uniunea Europeană a atras atenția asupra „domeniului de aplicare, guvernanței și compatibilității Consiliului cu Carta ONU”, semnată de toate cele 27 de state membre.

Totuși, fiind cel mai mare donator de ajutor pentru palestinieni, cu 1,65 miliarde de euro contribuție de la izbucnirea conflictului Israel-Hamas din 7 octombrie 2023, Uniunea nu vrea să fie marginalizată de SUA.

Consiliul de Pace a fost inaugurat de președintele american la Davos în ianuarie și a fost destinat inițial să supravegheze tranziția postbelică a Gazei, în cadrul unui plan de pace în 20 de puncte.

DAVOS, SWITZERLAND – JANUARY 22: US President Donald Trump signs for the Gaza Peace Council during the 56th World Economic Forum in Davos, Switzerland on January 22, 2026. Harun Ozalp / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Doar două state ale Uniunii, Ungaria și Bulgaria, au acceptat statut de membri. Viktor Orbán, aliat apropiat al lui Trump, va participa la reuniunea de joi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Trump, la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”

Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
16:41
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
ULTIMA ORĂ Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
15:11
Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
ULTIMA ORĂ Toți cei 19 candidaţi înscriși în competiţia pentru şefiile Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT au fost validați de Ministerul Justiției. Urmează proba de interviu
13:32
Toți cei 19 candidaţi înscriși în competiţia pentru şefiile Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT au fost validați de Ministerul Justiției. Urmează proba de interviu
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu speră la tăieri bugetare rapide. „România nu își permite să se împrumute la nesfârșit”
12:38
Vicepremierul Oana Gheorghiu speră la tăieri bugetare rapide. „România nu își permite să se împrumute la nesfârșit”
ULTIMA ORĂ 🚨 Ilie Bolojan acceptă condițiile PSD pentru reforma administrativă. Nu se taie salariile la personalul medical, Educație, MAI și MApN – SURSE
12:00
🚨 Ilie Bolojan acceptă condițiile PSD pentru reforma administrativă. Nu se taie salariile la personalul medical, Educație, MAI și MApN – SURSE
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
De ce balenele sudice fac pui tot mai rar?
EXCLUSIV Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
16:34
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
FLASH NEWS „SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
16:22
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
16:07
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
MESAJ Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
16:07
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
FLASH NEWS DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor
15:56
DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor
EXCLUSIV Ștefan Popescu descifrează decizia lui Nicușor Dan: „De frică ne ducem în Statele Unite”
15:51
Ștefan Popescu descifrează decizia lui Nicușor Dan: „De frică ne ducem în Statele Unite”

Cele mai noi

Trimite acest link pe