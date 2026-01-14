Datoria externă totală a României a crescut semnificativ în perioada ianuarie-noiembrie 2025, cu 24 miliarde euro, până la 227,5 miliarde euro, arată datele publicate de Bănca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 14,2% față de 31 decembrie 2024, în timp ce datoria externă pe termen scurt e în creștere cu 3,7%.

Conform raportului publicat de BNR, datoria externă a României pe termen lung a fost, la 30 noiembrie 2025, de 178,599 mld. euro, adică 78,5% din totalul datoriei externe. Aceasta a înregistrat o creștere de 14,2% față de finalul anului trecut. De asemenea, datoria externă pe termen scurt s-a situat la 48,913 mld. euro, respectiv 21,5% din totalul datoriei externe. Cea mai mare parte a avansului a fost generată de împrumuturile satului român. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 27,140 mld. euro, în creștere de la 26,060 mld. euro cât a fost în perioada similară a anului trecut.

„În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 178,599 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 (78,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,2% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2025 nivelul de 48,913 miliarde euro (21,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,7% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele transmise de Banca Națională a României.

