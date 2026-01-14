Prima pagină » Economic » BNR vine cu vești proaste la început de an: Datoria externă totală a României a crescut cu 24 mld. euro în perioada ianuarie-noiembrie 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro

BNR vine cu vești proaste la început de an: Datoria externă totală a României a crescut cu 24 mld. euro în perioada ianuarie-noiembrie 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro

14 ian. 2026, 14:10, Economic
BNR vine cu vești proaste la început de an: Datoria externă totală a României a crescut cu 24 mld. euro în perioada ianuarie-noiembrie 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro

Datoria externă totală a României a crescut semnificativ în perioada ianuarie-noiembrie 2025, cu 24 miliarde euro, până la 227,5 miliarde euro, arată datele publicate de Bănca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 14,2% față de 31 decembrie 2024, în timp ce datoria externă pe termen scurt e în creștere cu 3,7%. 

Conform raportului publicat de BNR, datoria externă a României pe termen lung a fost, la 30 noiembrie 2025, de 178,599 mld. euro, adică 78,5% din totalul datoriei externe. Aceasta a înregistrat o creștere de 14,2% față de finalul anului trecut. De asemenea, datoria externă pe termen scurt s-a situat la 48,913 mld. euro, respectiv 21,5% din totalul datoriei externe. Cea mai mare parte a avansului a fost generată de împrumuturile satului român. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 27,140 mld. euro, în creștere de la 26,060 mld. euro cât a fost în perioada similară a anului trecut.

„În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 178,599 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 (78,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,2% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2025 nivelul de 48,913 miliarde euro (21,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,7% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele transmise de Banca Națională a României. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

BANI Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026. Cu cât vor plăti mai puțin românii care au luat bani de la bănci
14:32
Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026. Cu cât vor plăti mai puțin românii care au luat bani de la bănci
ECONOMIE De câți bani are nevoie Bolojan în 2026: 250 de miliarde de lei
12:52
De câți bani are nevoie Bolojan în 2026: 250 de miliarde de lei
FLASH NEWS România, „10 din 10” la evaluarea OCDE. Ministrul Finanțelor anunță progrese decisive pentru aderarea din 2026
12:17
România, „10 din 10” la evaluarea OCDE. Ministrul Finanțelor anunță progrese decisive pentru aderarea din 2026
ANALIZĂ EXCLUSIV De ce fuge capitalul străin din România? Odată cu trecerea la euro, Bulgaria ne poate „sufla” investițiile străine, după modelul Ungariei. Economist: Investitorii se retrag din România cum nu am mai văzut de 15 ani
06:30
De ce fuge capitalul străin din România? Odată cu trecerea la euro, Bulgaria ne poate „sufla” investițiile străine, după modelul Ungariei. Economist: Investitorii se retrag din România cum nu am mai văzut de 15 ani
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și diferența la salarii nu mai este atât de mare
05:00
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și diferența la salarii nu mai este atât de mare
REACȚIE MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică”
17:24
MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică”
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
LIVE UPDATE Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
15:34
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
UTILE Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe