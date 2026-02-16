Prima pagină » Social » DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor

Ruxandra Radulescu
16 feb. 2026, 15:56, Social
Direcța de Sănătate Publică DSP Argeș a publicat luni rezultatul analizei apei, care indică prezența unor cantități de fier, clor, precum și un nivel de turbiditate „peste limita maximă admisă”.

Potrivit DSP Argeș, apa nu prezintă „modificări microbiologice”, însă prezintă modificări ale „parametrilor de Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valor depășesc limita maximă admisă” privind calitatea apei destinate consumului uman.

Concluzia reprezentanților DSP Argeș este că „apa nu este destinată consumului uman și poate fi utilizata în scop menajer și întreținere și igienă corporală”.

Probele de apă au fost prelevate vineri, din mai multe puncte reprezentative al zonei de distribuție: patru unități de învățământ, o unitate sanitară, primărie, dar și izvoare publice.

Potrivit informării transmise de DSP Argeș, autoritățile locale din Curtea de Argeș au cumpărat încă 10 rezervoare de apă potabilă. Alături de cele deja existente, ele vor fi puse la dispoziția populației.

De asemenea, alte surse alternative de apă potabilă sunt izvorul de la Podul Progresul, dar și forajul din Curtea Mănăstirii.

Potrivit autorităților, spitalul municipal „Sf. Muceniță Filofteia” Curtea de Argeș rămâne aprovizionat cu apa adusă de cisterna ISU Argeș. Aprovizionarea unității cu apă din rețeaua publică a fost întreruptă.

Cisterna ISU conține apă din rețeaua publică de distribuție a orașului Mioveni.

FOTO: site DSP Argeș

