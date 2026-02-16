Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”

Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”

16 feb. 2026, 16:07, Știri externe
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”

În cadrul interviului acordat pentru POLITICO în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski le-a reproșat partenerilor europeni faptul că, deși au adoptat numeroase pachete de sancțiuni, sectorul nuclear rusesc și gigantul de stat Rosatom au rămas în mare parte neatinse. Zelenski consideră acest lucru o vulnerabilitate majoră care permite Rusiei să finanțeze în continuare efortul de război.

Zelenski acuză rușii de ipocrizie: Critică Occidentul, dar rudele lor trăiesc și studiază în Europa și SUA

De asemenea, președintele ucrainean a subliniat contrastul dintre retorica anti-occidentală a oficialilor ruși și stilul de viață al familiilor acestora din Occident. Zelenski a menționat explicit că rudele și copii celor care conduc astăzi Rusia locuiesc și studiază în la universități de prestigiu din Europa și Statele Unite sau dețin proprietăți imobiliare de lux în Occident.

Într-un exces de furie, Zelenski, când s-a raportat la acest fapt, a spus că mesajul europenilor pentru ruși ar trebui să fie: „Pleacă dracului în Rusia. Du-te acasă”. Reacția președintelui Ucrainei reflect frustrarea față de faptul că acești indivizi beneficiază de libertățile și democrația occidental în timp ce statul rus încearcă să distrugă Ucraina. Zelenski a menționat că rușii care trăiesc în Europa nu respect regulile sau valorile țărilor în care trăiesc și, pri urmare, ar trebui să se întoarcă în Rusia.

Sancțiunile impuse Rusiei sunt nu sunt suficiente

„Transmiteți acest mesaj europenilor. Europenii au câștigat mult, dar nu au impus sancțiuni asupra energiei nucleare a rușilor, Rosatom-ului, asupra oamenilor, asupra rudelor lor, asupra copiilor lor care locuiesc în Europa, care locuiesc în Statele Unite, care studiază la universități din Europa, care au proprietăți imobiliare în Statele Unite. Deci au o mulțime de proprietăți imobiliare. Au copii, rude peste tot. Pleacă dracului în Rusia. Du-te acasă. Nu respecți pe nimeni în Statele Unite. Nu respecți regulile. Nu respectă democrația. Nu respecți Ucraina, Europa și așa mai departe. Du-te acasă. De ce nu e corect? Deci, cred că trebuie să facă ce poate el, cred că da”, a spus Volodimir Zelenski în cadrul interviului acordat pentru POLITICO.

În cadrul aceluiași interviu, Zelenski a declarat că „doar Statele Unite îl pot opri pe Putin” și a cerut administrației americane să transmită un mesaj clar europenilor pentru a sincroniza sancțiunile din sectorul energetic și nuclear. Declarațiile vin într-un moment de tensiune diplomatică ridicată, la aproape patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina și, dar și pe fondul presiunilor tot mai mari pentru negocierile de pace.

Recomandările autorului:

„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european

Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela

Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS „SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
16:22
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
FLASH NEWS Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul”
15:45
Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul”
FLASH NEWS Giorgia Meloni a înghețat de frig la Alden. Cum a apărut premierul Italiei la summitul liderilor europeni. „Mor de frig“, s-a plâns ea reporterilor
15:41
Giorgia Meloni a înghețat de frig la Alden. Cum a apărut premierul Italiei la summitul liderilor europeni. „Mor de frig“, s-a plâns ea reporterilor
PACE ÎN UCRAINA O nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina. „Principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva
15:36
O nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina. „Principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva
CONTROVERSĂ 75 ONG-uri vor ca UE să respingă noua lege anti-imigrație. Planul de aplicare al legii este similar cu cel al ICE din SUA
14:47
75 ONG-uri vor ca UE să respingă noua lege anti-imigrație. Planul de aplicare al legii este similar cu cel al ICE din SUA
INCIDENT Imagini terifiante: Motorul unui avion din Nigeria a explodat în timpul zborului. Cum a reușit aeronava cu 80 de pasageri să ajungă la sol
14:41
Imagini terifiante: Motorul unui avion din Nigeria a explodat în timpul zborului. Cum a reușit aeronava cu 80 de pasageri să ajungă la sol
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
De ce balenele sudice fac pui tot mai rar?
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
16:41
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
EXCLUSIV Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
16:34
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
16:07
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
FLASH NEWS Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
16:01
Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
FLASH NEWS DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor
15:56
DSP: Apa din Argeș nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor
EXCLUSIV Ștefan Popescu descifrează decizia lui Nicușor Dan: „De frică ne ducem în Statele Unite”
15:51
Ștefan Popescu descifrează decizia lui Nicușor Dan: „De frică ne ducem în Statele Unite”

Cele mai noi

Trimite acest link pe