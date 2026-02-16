În cadrul interviului acordat pentru POLITICO în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski le-a reproșat partenerilor europeni faptul că, deși au adoptat numeroase pachete de sancțiuni, sectorul nuclear rusesc și gigantul de stat Rosatom au rămas în mare parte neatinse. Zelenski consideră acest lucru o vulnerabilitate majoră care permite Rusiei să finanțeze în continuare efortul de război.

Zelenski acuză rușii de ipocrizie: Critică Occidentul, dar rudele lor trăiesc și studiază în Europa și SUA

De asemenea, președintele ucrainean a subliniat contrastul dintre retorica anti-occidentală a oficialilor ruși și stilul de viață al familiilor acestora din Occident. Zelenski a menționat explicit că rudele și copii celor care conduc astăzi Rusia locuiesc și studiază în la universități de prestigiu din Europa și Statele Unite sau dețin proprietăți imobiliare de lux în Occident.

Într-un exces de furie, Zelenski, când s-a raportat la acest fapt, a spus că mesajul europenilor pentru ruși ar trebui să fie: „Pleacă dracului în Rusia. Du-te acasă”. Reacția președintelui Ucrainei reflect frustrarea față de faptul că acești indivizi beneficiază de libertățile și democrația occidental în timp ce statul rus încearcă să distrugă Ucraina. Zelenski a menționat că rușii care trăiesc în Europa nu respect regulile sau valorile țărilor în care trăiesc și, pri urmare, ar trebui să se întoarcă în Rusia.

Sancțiunile impuse Rusiei sunt nu sunt suficiente „Transmiteți acest mesaj europenilor. Europenii au câștigat mult, dar nu au impus sancțiuni asupra energiei nucleare a rușilor, Rosatom-ului, asupra oamenilor, asupra rudelor lor, asupra copiilor lor care locuiesc în Europa, care locuiesc în Statele Unite, care studiază la universități din Europa, care au proprietăți imobiliare în Statele Unite. Deci au o mulțime de proprietăți imobiliare. Au copii, rude peste tot. Pleacă dracului în Rusia. Du-te acasă. Nu respecți pe nimeni în Statele Unite. Nu respecți regulile. Nu respectă democrația. Nu respecți Ucraina, Europa și așa mai departe. Du-te acasă. De ce nu e corect? Deci, cred că trebuie să facă ce poate el, cred că da”, a spus Volodimir Zelenski în cadrul interviului acordat pentru POLITICO.

În cadrul aceluiași interviu, Zelenski a declarat că „doar Statele Unite îl pot opri pe Putin” și a cerut administrației americane să transmită un mesaj clar europenilor pentru a sincroniza sancțiunile din sectorul energetic și nuclear. Declarațiile vin într-un moment de tensiune diplomatică ridicată, la aproape patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina și, dar și pe fondul presiunilor tot mai mari pentru negocierile de pace.

