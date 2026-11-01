Ingeniozitatea, viziunea și ambiția tinerilor antreprenori români scrie un nou capitol. Fascinați de acel gelato unic descoperit în vacanțele din Italia, doi tineri ieșeni au nutrit ani la rând ideea de a-și crea propria gelaterie în țară. Visul le-a fost alături ani la rând, până când, în 2025, Raluca și Mihai Petrilă au făcut pasul cel mare și au inaugurat Cosi Buono. Alchimia a funcționat impecabil: el este inginer în industria alimentară, iar ea este arhitect și se completează armonios ca aromele diferite într-un desert savuros. Împreună au clădit o afacere în jurul unui produs unic: înghețată artizanală, preparată de la zero, cu ingrediente naturale și mereu alte rețete, toate marcă proprie.

După 7 ani de la visul lor, în anul 2025, tinerii au deschis gelateria care se numește Cosi Buono. Cosi Buono înseamnă, în limba italiană, „atât de bun”. Un nume cu rezonanță de viitor.

Un vis „atât de bun” și gusturi mereu noi

Ideea a pornit tocmai de la ceea ce și-au dorit foarte clar de la bun început: ca toți vizitatorii și clienții să poată spune că au mâncat un gelato

Soții Petrilă au pornit la drum și cu finanțări, și cu investiție personală.

În laboratorul propriu din centrul istoric al Iașiului, Mihai adoră să experimenteze arome inedite precum florile de tei, susanul negru sau orezul cu lapte.

Raluca își împarte timpul între arhitectură și gelaterie, unde gestionează modul în care Cosi Buono ajunge la publicul său.

O particularitate a gelateriei este faptul că încearcă mereu gusturi noi. Spre deosebire de gelateriile clasice, care au același meniu timp de un an, Mihai și Raluca îl schimbă constant, încercând mereu să-i surprindă pe clienți cu arome noi, incitante. Printre rețetele lor foarte apreciate se numără cele de orez cu lapte, cheesecake, măr cu scorțișoară și susan negru.

Au apelat la o linie de finanțare

La câteva luni de la deschiderea gelateriei, cei doi antreprenori au apelat la o finanțare BT Mic pentru a-și putea dezvolta afacerea. Fondurile le-au folosit ca să-și achiziționeze un cart mobil, cu care pot participa la evenimente private și publice, ducând înghețata dincolo de spațiul gelateriei, scrie startupcafe.ro.

Mihai se ocupă de cea mai mare parte a activității din gelaterie, de laborator, de aprovizionare și chiar și de contabilitatea primară. Raluca este și ea prezentă, mai ales pe partea de promovare și marketing.

Au visat la propria afacere. Astăzi prepară înghețată cu arome inedite

„Eu sunt Petrilă Mihai, am 37 de ani și, în momentul de față, sunt antreprenor. Ca domeniu de expertiză, sunt inginer în industria producției alimentare. Apoi am urmat un master în același domeniu, în managementul calității și siguranța alimentelor. Am vrut să mă documentez puțin și să acumulez mai multe informații despre domeniul în care lucrez acum, antreprenoriatul. Așa că anul trecut am mai terminat un master, în inovare și antreprenoriat”, spune Mihai Petrilă.

„Eu sunt Raluca, sunt arhitect. Pe lângă arhitectură, ne ocupăm împreună de gelaterie. Am deschis gelateria pe 8 august 2025, așa că am avut un an plin. Vara aceasta a fost primul sezon întreg de care ne-am bucurat. Pentru că am deschis la începutul lunii august 2025, practic am cam pierdut primul sezon, iar apoi a venit iarna și a fost un pic mai dificil. Dar anul acesta am avut un sezon întreg și frumos”, continuă soția sa.

Cum s-a născut ideea

Mihai, artizanul din spatele delicioasei înghețate, mărturisește că și-a văzut visul din studenție împlinit.

„Fiind inginer în industria produselor alimentare, mereu mi-am dorit să fac ceva în direcția asta. Visul a început încă de când eram studenți și mergeam în primele vacanțe. Dar, pentru mine, a început și mai devreme, pentru că, în perioada studenției, mergeam deseori la niște rude în Italia, ca să câștig niște bani și să mă pot întreține în oraș, fiind student și nefiind de loc din oraș. Acolo am descoperit pentru prima dată gelateria, care mi-a atras atenția prin faptul că oferă un desert simplu.

Vedeam că oamenii plecau mereu fericiți și bucuroși și că se întâlneau acolo grupuri poate mai restrânse, dar formate din membri ai familiei sau prieteni foarte apropiați. Mi-a plăcut foarte mult conceptul acesta, de a veni oameni apropiați acolo și de a pleca poate mai fericiți, după o zi grea”, spune Mihai Petrilă.

„Ulterior, repetând sezon după sezon această experiență de a lucra în Italia, am ajuns să lucrez la o fabrică de panificație destul de mare. În 2015, am plecat împreună cu Raluca. Eu am mers la aceeași fabrică, iar Raluca a venit cu Erasmus, cu un program de stagiu la un birou de arhitectură. Și acolo, practic, ne-am îndrăgostit și mai mult de gelato și ne-am dat seama că, dacă ne vom dori să avem ceva al nostru, o să fie o gelaterie”, completează cofetarul.

Desert fabricat în laborator

Ceea ce le dă unicitate este faptul că desertul este preparat exclusiv în laboratorul propriu, fără premixuri, doar cu ingrediente naturale. De aici până la bucuria experimentului a fost doar un pas.

„Conceptul gelateriei se bazează pe prepararea înghețatei artizanale. Preparăm înghețata în propria locație, unde avem și laboratorul. Ne-am dorit foarte mult să fie totul într-un singur loc, astfel încât vizitatorii să poată vedea cum preparăm înghețata. Laboratorul are un geam destul de mare, prin care oamenii ne pot saluta și pot vedea ce se întâmplă în interior. Ne-am dorit foarte mult acest lucru”, explică la rândul ei Raluca pentru sursa citată.

Soții Petrilă prepară gelato în cantități mici, zilnic, folosind doar ingrediente naturale. Asta înseamnă că fac toate bazele de la zero și nu folosesc premixuri sau alte produse gata de utilizare. În același timp, este o afacere locală, cu mulți oameni care vin regulat la ei și care au devenit clienți fideli, dar au și turiști.

„Un aspect care ne diferențiază și de care ne bucurăm este faptul că folosim ingrediente proaspete: lapte proaspăt și fructe proaspete, pe cât posibil. Acum lucrăm la propria noastră livadă, de unde am început deja să folosim căpșuni, zmeură și mure. Livada va mai avea nevoie de câțiva ani până să ajungă la potențialul dorit, dar cu siguranță vom ajunge și acolo”, completează Raluca.

Arome naturale, experimentale

Curajul lor de a testa arome a avut un impact excelent pentru clienți. Au primit comenzi inclusiv din alte orașe mari, precum Constanța sau București.

„Fiind inginer în industria alimentară, mi-am dorit foarte mult ca, pe lângă antreprenoriat, să mă pot ocupa și de partea de laborator. Acolo am ocazia să experimentez foarte multe lucruri. De exemplu, vara aceasta am lansat înghețata cu flori de tei, care a avut un succes foarte mare. Îmi amintesc că primeam telefoane chiar și din Constanța sau București, în care oamenii ne întrebau dacă mai avem înghețată cu tei, pentru că voiau să vină să o guste”, continuă Mihai.

Fiecare săptămână vine cu un gust surpriză

„În fiecare săptămână avem un gust nou, gustul surpriză, pe care îl anunțăm cu o zi înainte de weekend. Așa că există o curiozitate destul de mare în rândul clienților: care va fi următorul gust surpriză? Unii dintre ei nici nu vor să afle dinainte, ci preferă să-l guste și să încerce să ghicească ce este. Căutăm mereu să venim cu gusturi noi. Acum, de exemplu, avem înghețată cu dovleac și scorțișoară. Avem foarte multe sortimente. De când am deschis gelateria, au creat peste 70 de rețete în laboratorul nostru.Pe care le-am introdus treptat, iar acum au în permanență 19 gusturi”, completează Raluca.

De asemenea, un desert simplu, dar delicios, clătitele, i-au ajutat foarte mult. Fără ele, probabil că le-ar fi fost mai dificil. Veniturile au fost împărțite cam jumătate-jumătate, spun tinerii antreprenori. Meniul mai include cafea de specialitate și ciocolată caldă, pe care o prepară tot în laborator. Aduc și niște brioșe din Sicilia, pe care clienții le pot mânca simple sau umplute cu înghețată.

Legat de echipă, în momentul de față, este compusă din 5 oameni. În continuare au atât angajați full-time, cât și studenți care îi ajută. Gelateria este deschisă 12 ore pe zi, așa că trebuie să lucreze în ture.

Planuri de viitor

În momentul de față, sunt în etapa în care se apropie de pragul de rentabilitate (break-even) și ar putea chiar să ajungă la profitabilitate. Până la sfârșitul anului, estimează că pot să-și acopere cheltuielile.

În perioada următoare, vor avea 16 gusturi de înghețată în gelaterie. De asemenea, au început să prepare și clătite cu înghețată, ciocolată, dulceață și tot felul de adaosuri și fructe. Și anul trecut au fost deosebit de apreciate, așa că intenționează să se concentreze mai mult pe ele.

Avem o rețetă de clătite ca la mama acasă. Este, de fapt, rețeta mamei mele, pe care am tot testat-o și pe care o folosim acum, mai spune Raluca.

Pentru sezonul de vară următor, tinerii ar dori să partice la și mai multe evenimente private și la evenimentele organizate în oraș. Și-au propus să investească mai mult în această parte de mobilitate, care să le aducă venituri.