Descoperire de senzație la poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia. Arheologii confirmă legătura misterioasă cu castrul roman de la Apulum

Cercetările precedente au dus la identificarea nivelului subsolului turnului medieval al Porții Sfântul Gheorghe, spațiu care a funcționat ca temniță. Cercetările continuate în 2026 au validat caracterul monumental al ansamblului, alcătuit dintr-un turn rectangular cu mai multe niveluri și o barbacană circulară.

Deși intervențiile arheologice sunt dificile, din cauza adâncimii la care se află structurile și a amplasamentului pe bastion, săpătura a fost extinsă pentru verificarea și documentarea vestigiilor identificate și pentru corelarea acestora cu planul cetății realizat de Giovanni Morando Visconti în anul 1711.

„Descoperirile noastre au început încă de anul trecut, când am găsit o parte din structurile porții Sfântul Gheorghe, de fapt ale turnului porții. Poarta Sfântul Gheorghe, făcută celebră mai ales de Nicolae Bălcescu, care vorbea despre intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în cetate, era un ansamblu complex. Format dintr-un turn de poartă, intrare monumentală și o barbacană circulară, care a fost adăugată la începutul secolului al XVI-lea. Iar noi am descoperit acești piloni din solul turnului medieval, am observat că se suprapun cu poarta praetoria.

Am descoperit fundația turnului sudic al porții principale. Putem spune poarta principală a castrului Legiunii a XIII-a, Gemina. Vom încerca din documentarea noastră, de la ceea ce am găsit în teren, să facem reconstrucțiile grafice ale acestor monumente, ca oamenii să înțeleagă arhitectura lor”, explică Anca Timofan, arheolog la Muzeul Unirii și coordonator al echipei care realizează cercetările, pentru sursa citată.

Tot în 2026, s-a mai descoperit Via Praetoria, drumul care ducea de la poarta Praetoria spre Principia, clădirea Comandamentului Legiunii-, și Via Sagularis, drum utilizat pentru acces mai rapid la principalele clădiri din castru, care era amenajat în interior și urma zidul de incintă.

Influența medievală

„Vorbind de aceste suprapuneri spectaculoase, trebuie să ținem cont și de Mănăstirea Franciscană, care a fost construită aici, începând cu 1745, de franciscanii bulgari ai Ordinului Sfântul Capistrano. Am descoperit o parte din biserica mănăstirii, dar și o încăpere din claustrul (curtea interioară – n.r.) mănăstiresc.

Franciscanii și-au construit biserica lângă Turnul Medieval, au folosit Turnul Medieval și undeva la mijlocul secolului al XIX-lea, mai ales după asediul cetății de la 1849, aceste construcții de pe clădiri, de pe bastionul Capistrano, au fost foarte grav avariate, astfel încât autoritățile austro-ungare au ordonat demolarea lor. După demolare, aici s-au construit cazărmile militare. Revenind la epoca română, o mare descoperire a fost palestra castrului, locul unde se antrenau soldații Legiunii a XIII-a Gemina”, continuă Anca Timofan.

Ce ascunde poarta castrului roman de la Apulum