Prima pagină » Știri externe » Ce este „Curtea Constituțională” din Polonia. Ce puteri are și de ce este acum sub asalt

Ce este „Curtea Constituțională” din Polonia. Ce puteri are și de ce este acum sub asalt

Ce este „Curtea Constituțională” din Polonia. Ce puteri are și de ce este acum sub asalt
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tribunalul Constituțional a devenit centrul crizei din Polonia după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Instituția decide dacă legile date de parlament sunt constituționale, verifică dacă partidele sunt în conformitate cu constituția și judecă și plângeri ajunse la ea.

Ce puteri are Tribunalul Constituțional

Tribunalul decide dacă legile și tratatele internaționale respectă Constituția, tranșează conflictele de competență dintre autoritățile centrale, verifică dacă scopurile și activitatea partidelor sunt conforme cu legea fundamentală și judecă plângerile constituționale ale cetățenilor. Rolul tribunalului a fost întărit de Constituția Poloneză din 1997.

Are 15 judecători, aleși de Sejm (camera inferioară a Parlamentului) pentru un singur mandat de nouă ani, fără posibilitatea de a fi realeși. Judecătorii nu pot fi membri de partid sau de sindicat, iar președintele și vicepreședintele instituției sunt numiți de președintele țării, dintre doi candidați propuși de Adunarea Generală a judecătorilor. Judecătorii aleși depun jurământul în fața președintelui țării. Cerința nu apare în Constituție, ci într-o lege din 2016.

Cum a ajuns sub asalt Tribunalul Constituțional din Polonia

Vineri, 30 octombrie, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, una dintre cei cinci nerecunoscuți de președinte, a anunțat că Święczkowski și vicepreședintele Bartłomiej Sochański sunt suspendați pentru o lună. Conducerea Tribunalului a respins măsura, a vorbit despre o „lovitură de stat” și a spus că Święczkowski rămâne președinte.

Deși e un conflict pornit încă din 2015, suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional are loc cu aproape un an înainte de alegerile parlamentare viitoare din Polonia și la 3 ani de când Donald Tusk a reluat puterea, chiar dacă a promis atunci că va face schimbări în cadrul instituției. Tusk se agață acum de o decizie a Curții de Justiție a UE care a spus în 2025 că Tribunalul nu ar mai fi independent, iar analiștii polonezi susțin că actualul premier încearcă să își mobilizeze propriul electorat în jurul acestei crize. Mai mult, un conflict direct cu președintele și PiS l-a ajutat și la alegerile din 2023.

O luptă cu judecătorii Tribunalului care durează de mai bine de 10 ani

Disputa a pornit în 2015. În ultimele zile ale mandatului lor, parlamentarii care plecau au ales cinci judecători, iar noua majoritate, condusă de PiS, i-a contestat și a ales alți cinci. În anii următori, criticii din Polonia și din Uniunea Europeană au acuzat PiS că a pus Tribunalul sub control politic. În decembrie 2025, Curtea de Justiție a UE a decis că instituția nu mai îndeplinește cerințele unei instanțe independente, din cauza unor nereguli la numirea a trei judecători și a președintelui. După ce a revenit la putere, în decembrie 2023, Tusk a promis că va repara instituția. Din 2024, guvernul nu mai publică hotărârile Tribunalului, pe care le consideră emise de un organ neautorizat. Anul acesta, Parlamentul a ales opt judecători noi. Nawrocki, aliat al PiS, a primit jurământul a doar trei dintre ei. Ceilalți cinci au depus jurământul în Parlament, iar Święczkowski, fost viceministru al Justiției în guvernul PiS, nu i-a lăsat să lucreze.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Cutremur pe piața auto. Volkswagen renunță la faimosul model de Golf electric, pe fondul prăbușirii gigantului german
11:05
Cutremur pe piața auto. Volkswagen renunță la faimosul model de Golf electric, pe fondul prăbușirii gigantului german
PORTRET Bulgarii, chemați la urne. Cine sunt Iliana Iotova și Andrey Gyurov, candidații care se bat pentru funcția de președinte al țării
10:16
Bulgarii, chemați la urne. Cine sunt Iliana Iotova și Andrey Gyurov, candidații care se bat pentru funcția de președinte al țării
ANALIZA de 10 „Colivie de aur” pentru premierul Rusiei. Își păstrează mandatul după remanierea guvernamentală, dar Putin i-a redus drastic puterea. Ce urmărește liderul de la Kremlin
10:00
„Colivie de aur” pentru premierul Rusiei. Își păstrează mandatul după remanierea guvernamentală, dar Putin i-a redus drastic puterea. Ce urmărește liderul de la Kremlin
FLASH NEWS Germania, zguduită de proteste violente: haos pe străzi și magazine jefuite. S-au aruncat cu cocktailuri Molotov înspre polițiști. De ce protestează Generația Z
09:11
Germania, zguduită de proteste violente: haos pe străzi și magazine jefuite. S-au aruncat cu cocktailuri Molotov înspre polițiști. De ce protestează Generația Z
CONTROVERSĂ Erodarea consensului postbelic: Impactul populismului german asupra arhitecturii de securitate europene
09:00
Erodarea consensului postbelic: Impactul populismului german asupra arhitecturii de securitate europene
FLASH NEWS Aleksandar Vučić și Viktor Orbán s-au filmat împreună în Serbia: „Ne vom întoarce!”, a transmis Vučić. Ce a spus fostul premier al Ungariei
08:17
Aleksandar Vučić și Viktor Orbán s-au filmat împreună în Serbia: „Ne vom întoarce!”, a transmis Vučić. Ce a spus fostul premier al Ungariei
Mediafax
Robert Negoiță vrea desființarea Primăriei Capitalei! Cum ar urma să fie condus Bucureștiul
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Adevarul
Merită să cumperi o casă acum? Șerban Trîmbițașu, la emisiunea „Next - Economia Viitorului”, despre prețuri, credite și greșelile care te costă
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Click
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
Digi24
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Ce se întâmplă doctore
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Vrei să înveți mai ușor o limbă străină? De ce ar trebui să începi cu sunetele, nu cu gramatica
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FINANCIAR ANAF trimite notificări pentru plata „taxei pe lux”. Cine sunt proprietarii de locuințe vizați și cum se calculează taxa
12:42
ANAF trimite notificări pentru plata „taxei pe lux”. Cine sunt proprietarii de locuințe vizați și cum se calculează taxa
INEDIT Descoperire de senzație la poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia. Arheologii confirmă legătura misterioasă cu castrul roman de la Apulum
12:19
Descoperire de senzație la poarta prin care Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia. Arheologii confirmă legătura misterioasă cu castrul roman de la Apulum
INEDIT Povestea înghețatei artizanale cu flori de tei sau susan negru. Mihai și Raluca au clădit o afacere cu peste 70 de rețete originale, la Iași
12:03
Povestea înghețatei artizanale cu flori de tei sau susan negru. Mihai și Raluca au clădit o afacere cu peste 70 de rețete originale, la Iași
TURISM Impresia unui blogger italian despre România: „A doua oară am descoperit cu adevărat frumusețea”. Cum le-a închis gura cârcotașilor
11:01
Impresia unui blogger italian despre România: „A doua oară am descoperit cu adevărat frumusețea”. Cum le-a închis gura cârcotașilor
VIDEO Ion Cristoiu: Donald Tusk a găsit responsabilul pentru eșecul Lovituricii sale de stat – Rușii!
10:53
Ion Cristoiu: Donald Tusk a găsit responsabilul pentru eșecul Lovituricii sale de stat – Rușii!
ADMINISTRAȚIE Robert Negoiță cere desființarea Primăriei Generale. Primarul Sectorului 3 susține un model de administrație mai suplu, ca în marile capitale europene
10:44
Robert Negoiță cere desființarea Primăriei Generale. Primarul Sectorului 3 susține un model de administrație mai suplu, ca în marile capitale europene

Cele mai noi

Trimite acest link pe