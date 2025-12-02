Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont

Emigrația în masă a românilor care a avut loc după 1989 a creat comunități impresionante în țările europene. Un exod în masă dintr-o țară devastată economic. O adevărată diaspora: milioane de români și-au părăsit patria spre țările vecine. Italia, în principal, dar și Spania, Marea Britanie și Germania, au migrat în căutarea unui loc de muncă, scrie Corriere della Serra.

La început, erau în mare parte menajere, îngrijitoare și zidari, în timp ce astăzi, dintre cele 31.000 de afaceri străine prezente în zona Torino, 23% sunt deținute de români (7.130). Dar acest lucru nu este surprinzător. Dintre cei 221.169 de cetățeni non-italieni care locuiesc în zona metropolitană, conform datelor din 2024, 87.702 sunt români.

De altfel, Italia rămâne țara cu cea mai mare comunitate de români din lume. Potrivit celor mai recente date oficiale ale Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024 trăiau în Italia 1.083.774 de români.

De la mistrie, la universitate

Nu numai atât. Astăzi, aproximativ 2.000 de tineri români frecventează universitățile din Torino. Dacă în urmă cu douăzeci de ani erau primii care se trezeau visând la un viitor mai bun, acum sunt antreprenori sau sunt avocați și ingineri. Torino este acum casa lor, dar nu și-au uitat originile.

„Contribuția lor este fundamentală pentru oraș”, spune consilierul pentru Comerț, Paolo Chiavarino. „Vorbim despre o comunitate muncitoare care s-a integrat perfect. Și, deși acum sunt mai educați, pot lucra în orice domeniu, sunt încă esențiali în ceea ce privește serviciile și îngrijirea personală, de la îngrijitori la instalatori. Ei ajută la menținerea întregului sistem pe linia de plutire, cu o valoare adăugată din ce în ce mai mare. Ceea ce m-a frapat cel mai mult este capacitatea de dialog intergenerațional, lucru care poate ne lipsește. În plus, își mențin propria identitate, îmbinând-o perfect cu valorile europene, cu un mare sentiment de recunoștință”, spune Chiavarino.

O moștenire care, însă, se pierde treptat astăzi. Mulți români optează pentru revenirea în ţară. Acest val a început în 2019 din diverse motive, după cum explică Luiza Diculescu , jurnalistă ajunsă la Torino în 2009 ca și corespondent.

„Totul a început cu Covid, dar mulți se întorc pentru că țara a cunoscut o creștere economică semnificativă între timp, în parte datorită investițiilor antreprenorilor italieni aici. Această migrație, însă, este marginală; Torino face acum parte din casa noastră.”

