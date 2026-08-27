La Paris s-a deschis primul butic dedicat untului. Clienții pot gusta sortimente de diferite arome de la piper verde la căpșuni

De la croissante la sosuri, de la clătite la kouign-amann (prăjitura bretonă cu unt), Franța știe câte ceva despre părerile gurmanzilor privind untul.

Parisul are acum propriul magazin dedicat unturilor, potrivit Euronews.

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„Dacă aveți pâine extraordinară și unt extraordinar, e greu să învingeți pâinea și untul”, a spus bucătarul și autorul francez Jacques Pépin. Iar un butic din Paris îi dovedește încă o dată că are dreptate.

Prezentat ca primul magazin din capitala franceză dedicat în întregime untului, Le Butter Shop și-a deschis porțile luna trecută și oferă 30 de varietăți furnizate de mici producători de familie din Bretania, Valea Loarei și nordul Franței, cu varietăți care includ tipuri aromate precum șalotă, piper, alge marine, usturoi sălbatic și lămâie cu piper verde.

Franța consumă în jur de 8 kilograme de unt de persoană pe an, potrivit ministerului agriculturii. În magazin, clienții pot gusta cu lingurița sortimente înainte de a cumpăra orice, de la o bucată de 10 grame la un bloc de un kilogram. Și dacă soiurile menționate anterior nu le-au plăcut, există și unt cu arome dulci, inclusiv cu vanilie, zmeură, căpșuni și ciocolată.

Le Butter Shop se află pe Rue Bouchut nr. 5 în Paris, la o aruncătură de băț de Champ de Mars și Turnul Eiffel.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: Themoodyfoody, Facebook