27 oct. 2025, 13:32, Fiscalitate
Planul ANAF de a aduce mai mulți bani la buget s-a năruit. Autoritatea fiscală a încasat venituri mai mici din accizele pe băuturi, după ce acestea au fost de două ori majorate în acest an. 

Astfel, veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele 9 luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, deși majorarea nivelului accizei a fost de peste 14,4%.

ANAF a încasat cu 6% mai puțini bani, deși a crescut semnificativ accizele

„Datele autorităților confirmă un fenomen asupra căruia noi am avertizat în repetate rânduri: majorarea accizei la spirtoase nu este o soluție pentru creșterea veniturilor bugetare. O acciză mai mare înseamnă un preț mai mare pentru consumatori. Ceea ce determină orientarea către produse illicite care, deși sunt mai ieftine deoarece nu includ taxe, sunt periculoase,” a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere

Potrivit datelor oficiale transmise la solicitarea Spirits România, în primele 9 luni ale anului 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală a colectat accize în valoare totală de 826,75 milioane lei, comparativ cu 880,62 milioane lei în aceeași perioadă a anului 2024. Așadar, o diminuare de aproximativ 6%. În acest interval, acciza la băuturile spirtoase s-a majorat de două ori – o dată cu 4,4% începând de la 1 ianuarie 2025 și a doua oară cu 10% începând de la 1 august 2025.

O nouă majorare de 10% este prevăzută în HG 141/2025 pentru 1 ianuarie 2026. Reprezentanții industriei susțin că păstrarea acestui calendar de creștere a accizei va duce la creșterea volumului de băuturi în piața nefiscalizată.

Pierderi de 45-65 de milioane de euro anual

În acest mod se produc pierderi semnificative de venituri – estimate de specialiști la 45-65 de milioane de euro anual.

„Orientarea consumului către produsele contrafăcute este un fenomen care se va amplifica dacă vor continua majorările de acciză. Însă, dincolo de problema legată de diminuarea veniturilor statului, cel mai mare pericol este legat de sănătatea publică. Băuturile contrafăcute nu beneficiază de control și garanții de calitate. Aceste riscuri afectează sectoare importante ca HORECA sau turismul”, a completat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

De subliniat că accizele şi TVA-ul înseamnă aproximativ 60% din preţul final al băuturilor spirtoase, însă taxarea e disproporționată. Consumatorii plătesc aproape de 4 ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere. Respectiv de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin. În consecință, industria băuturilor spirtoase a solicitat adoptarea unui cadru fiscal mai echilibrat pentru diferitele categorii de băuturi, bazat pe conținutul de alcool pur.

