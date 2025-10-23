Val de ironii și glume la adresa ANAF. A fost scos la licitație un pat de lemn: „Urmează hârtia igienică și veioza de pe noptieră?”

Un val de glume și ironii au apărut în mediul online. ANAF a scos la licitație un pat de lemn, iar anunțul a fost distribuit pe Facebook, internauții nu au întârziat să reacționeze imediat și au lăsat glume în comentarii cu privire la produsul vândut.

ANAF a scos la licitație un pat de lemn

ANAF a scos la vânzare un pat de lemn de frasin confiscat, stârnind reacții ironice pe rețelele sociale. Potrivit anunțului ANAF, patul are dimensiunile de 1.60 x 2 metri și un preț de 500 de lei.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a anunțat că vânzarea va începe pe 20 octombrie 2025. Cumpărătorul va trebui să ridice obiectul de la locul de depozitare pe banii săi.

În imagini apare un pat de lemn, așezat într-un dormitor. Pe el se vede că nu există și o saltea, însă în cameră se află și alte obiecte, iar ele au atras imediat atenția internauților și au fost unul dintre motivele de glumă din online.

Val de glume și ironii după anunțul ANAF

Anunțul a generat sute de comentarii ironice pe Facebook. Utilizatorii au comparat situația cu confiscarea unor obiecte banale, în timp ce marii datornici rămân neexecutați. Printre reacțiile internauților se număr și glume despre posibile confiscări de borcane cu murături sau obiecte de uz casnic.

Ei au făcut glume pe baza borcanelor de gem, făcând o aluzie la declarațiile ministrului Finanțelor privind gap-ul de TVA. Recent, șeful ANAF a spus că gemul făcut de români în casă afectează TVA-ul raportat la Comisia Europeană. La scurt timp după acest moment, ANAF a venit cu precizări și au explicat că autoconsumul nu va fi impozitat.

„Murături aveți?”, a scris cineva în online. „Nu dați și borcanele de gem confiscate de la bătrâne?”, a fost o altă întrebare adresată pe contul ANAF. Nu au lipsit nici glumele referitoare le obiectele din camera în care se afla patul, iar perdelele și veioza de pe noptieră au fost în centrul atenției. „Ce urmează, pătuțuri de copii? Veioza de pe noptiera mamei?”, a scris cineva. „Urmează hârtia igienică și veioza de pe noptieră?”, a mai scris cineva în comentarii.

Condițiile de participare la licitațiile ANAF

Pentru a participa la licitațiile organizate de ANAF, trebuie respectate următoarele proceduri și condiții:

Depune cererea de participare și oferta de cumpărare cu cel puțin o zi înainte de licitație

Achită garanția de participare de 10% din prețul de pornire

Prezintă documente și, dacă este cazul, procura de reprezentare

Participă efectiv la licitație și respectă regulile impuse

Achită prețul dacă adjudecă bunul.

