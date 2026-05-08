Frații Pavăl, fondatorii Dedeman, pregătesc o spectaculoasă tranzacție cu un milionar belgian, care include inaugurarea unui magazin Dedeman și o galerie comercială lângă aeroportul din Cluj. După ce au reușit să ducă retailerul de bricolaj pe primul loc pe o piață intens concurențială, Dragoș și Adrian Pavăl s-au lansat puternic în investiții, ultima pe listă fiind achiziționarea rețelei de hypermarketuri franceze Carrefour.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au cumpărat de la milionarul belgian Roland Jost, proprietarul transportatorului Jost Group, un teren de 6,5 hectare în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, relatează presa economică.

Teren strategic din Cluj, achiziționat de la familia milionarului Roland Jost

În prezent sunt în plin proces de autorizare pentru un nou magazin Dedeman, plus o galerie comercială în care ar putea fi prezente Farmacia Tei și Bebe Tei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Transportatorul luxemburghez Jost Group, aflat în proprietatea familiei milionarului Roland Jost, a vândut către Dedeman compania românească Maes Capital Construct. Aceasta deține un teren de circa 6,5 hectare amplasat pe centura Apahida Vâlcele, lângă Aerodromul Dezmir și în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Pe terenul achiziționat, Dedeman a inițiat procesul de autorizare a unui magazin de materiale de construcții. În plus, și a unei galerii comerciale. Astfel, este urmat modelul proiectelor sale din Blejoi și Focșani, care includ spații pentru farmacia Tei și Bebe Tei, unde frații Pavăl dețin 30% din acțiunile acestora.

În 2025, frații Pavăl au mai făcut o achiziție strategică la Cluj

„În acest moment, proiectul la care faceți referire se află într-o etapă preliminară, în care analizăm și studiem din punct de vedere urbanistic terenul din Dezmir“, au transmis reprezentanții Dedeman pentru sursa citată.

De notat că retailerul de bricolaj mai are un magazin în Cluj, în cartierul Dâmbul Rotund. Anul trecut, frații Pavăl au preluat de la omul de afaceri Dorin Bob și galeria comercială în care funcționa fostul magazin Cora, actualmente Carrefour, amplasat chiar în vecinătatea mallului Vivo! Cluj-Napoca. În viitor, această galerie comercială ar putea fi demolată și înlocuită cu un alt Dedeman.

Roland Jost a fost investigat pentru posibile fapte de trafic de persoane

Jost Group deține afaceri în Cluj în domeniul logistic și transport. În anul 2017, Roland Jost, la acea vreme CEO al grupului, a fost investigat pentru posibile fapte de trafic de persoane și încălcări ale legislației sociale. Astfel, Jost ar fi folosit timp de ani de zile șoferi din România și Slovacia și ar fi eludat legislația socială în acest proces.

4 manageri ai companiei, inclusiv Jost, au fost plasați în arest preventiv pentru o lună. În ianuarie 2023, Roland Jost a fost condamnat la o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și la o amendă de 4,8 milioane de euro. El a demisionat din funcția de CEO și a rămas doar președinte al consiliului de administrație.

Familia Jost figurează pe poziția 212 în topul celor mai bogați belgieni, cu active evaluate la peste 127 milioane de euro, potrivit publicației De Rijkste Belgen.

Dedeman reinvestește masiv în investiții. Frații Pavăl au pompat 1 miliard de euro în imobiliare

Trebuie spus că mutarea se încrie într-un plan mai amplu al miliardarilor români de a-și reinvesti capitalul în alte investiții, mai ales în zona imobilarelor. După ce au reușit să transforme Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din țară, frații Pavăl au trecut la diversifice investițiile.

Până acum, cei doi oameni de afaceri au direcționat cele mai mari sume spre sectorul imobiliar, un total de circa un miliard de euro. Una din achizițiile lor de marcă este complexul hotelier de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort – un obiectiv turistic faimos, cu o istorie de aproape 150 de ani, din localitatea elvețiană Flims,



