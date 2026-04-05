Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România

Gigantul francez Carrefour se retrage din România, iar magazinele vor fi preluate de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman. Momentul este istoric pentru piața de retail locală, iar frații Pavăl spun că intenționează să păstreze marca deocamdată.

Unul dintre cele mai importante momente din retailul românesc din ultimii ani s-a produs după ce frații Pavăl, proprietarii rețelei de bricolaj Dedeman, au intrat oficial în negocieri pentru preluarea operațiunilor Carrefour România, una dintre cele mai extinse rețele de magazine alimentare din țară.

Gândul a scris în noiembrie 2025 că frații Dragoș și Adrian Pavăl se află pe listele investitorilor care au depus oferte pentru a cumpăra magazinele lanțului Carrefour. Pe lista de ofertanți se aflau și Zabka, deținătorul brandului Froo în România și grupul francez Auchan.

Cum se vor numi magazinele Carrefour

Tranzacția include toate magazinele Carrefour din România, iar frații Dedeman intenționează să păstreze marca Carrefour „cel puțin în primă fază”, o decizie rar întâlnită în astfel de situații. Totuși, Pavăl Holding, prin compania Dedeman SRL, deține o marcă înregistrată denumită KORRA, valabilă până în 2027, ceea ce sugerează o posibilă lansare a unui nou brand de retail în viitor.

Ce profituri a avut retailerul francez în România

Retailerul francez estimează vânzări nete de 2,77 miliarde de euro în România pentru anul 2025, în scădere ușoară de la 2,8 miliarde de euro în 2024. Profitul EBITDA, înainte de taxe, dobânzi, depreciere și amortizare, este preconizat la 173 milioane de euro, iar venitul operațional recurent (ROI) este estimat la 29 milioane de euro.

Carrefour operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. Pentru frații Pavăl, această achiziție marchează o extindere importantă dincolo de domeniul bricolajului, în sectorul alimentar și de proximitate, consolidându-și totodată influența în economia românească.

