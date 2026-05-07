Administrația Trump consideră că migrația a transformat Europa într-un „incubator” al terorismului. Ce conține noua „strategie antitero“ a SUA

Administrația Trump a acuzat Europa că ar fi un „incubator” al terorismului, într-un document publicat, miercuri de Casa Albă, denumit „Strategia Statelor Unite de combatere a terorismului”.

Mai exact, Washingtonul susține că migrația în masă a transformat Europa într-un „incubator” al terorismului, relatează The Guardian.

Raportul de 16 pagini a fost coordonat de Sebastian Gorka, un aliat al lui Trump, și plasează cartelurile de droguri din America în centrul eforturilor SUA de combatere a terorismului.

Strategia se concentrează, de asemenea, pe eradicarea „extremiștilor violenți de stânga”, inclusiv a grupurilor „radical pro-transgender”.

Însă unele dintre cele mai dure formulări sunt rezervate Europei.

„Europa trebuie să acționeze acum“

„Este evident pentru toată lumea că grupările ostile, bine organizate, profită de frontierele deschise și de idealurile globaliste asociate acestora. Cu cât aceste culturi străine se extind mai mult și cu cât politicile europene actuale persistă mai mult timp, cu atât terorismul este mai garantat”, se arată în strategie.

„În calitate de leagăn al culturii și valorilor occidentale, Europa trebuie să acționeze acum și să pună capăt declinului său voluntar”, se arată în strategia condusă de coordonatorul pentru combaterea terorismului, Sebastian Gorka.

Raportul menționează că țările europene rămân „partenerii de frunte și pe termen lung ai Statelor Unite în lupta împotriva terorismului”, dar precizează: „Lumea este mai sigură când Europa este puternică, însă Europa se confruntă cu amenințări grave și reprezintă atât o țintă a terorismului, cât și un incubator al amenințărilor teroriste.”

Noile critici la adresa Europei vin la doar câteva luni după ce noua strategie de securitate națională a lui Trump afirma că bătrânul continent se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza imigrației.

Administrația Trump a întreprins acțiuni agresive pentru a remodela regiunea emisferei occidentale, prin înlăturarea lui Nicolás Maduro de la președinția Venezuelei. A lansat zeci de atacuri militare americane asupra unor presupuse ambarcațiuni pe care le-a acuzat de trafic de droguri și că erau operate de carteluri. De asemenea a făcut noi presiuni asupra guvernului comunist din Cuba.

Potrivit The Guardian, campania administrației Trump de a distruge nave suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane continuă încă de la începutul lunii septembrie și a dus la moartea a cel puțin 191 de persoane în total.

În același timp, Trump a încercat să exercite presiuni asupra liderilor regionali pentru ca aceștia să colaboreze mai strâns cu SUA în combaterea cartelurilor și să întreprindă ei înșiși acțiuni militare împotriva traficanților de droguri și a bandelor transnaționale care, potrivit lui, reprezintă o „amenințare inacceptabilă” la adresa securității naționale a emisferei.

Gorka a declarat că reprezentanții administrației se vor întâlni cu aliații la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta despre modalitățile de consolidare a strategiilor lor de combatere a terorismului.

