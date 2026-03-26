Frații Pavăl au preluat un gigant de bricolaj din Grecia și investesc 25 de milioane de euro în rebranding. Cum sunt prezentați de presa elenă

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, fac un pas decisiv în expansiunea europeană și schimbă complet strategia de pe piața din Grecia. După preluarea unui jucător important din retailul de bricolaj, Dragoș și Adrian Pavăl investesc 25 de milioane pentru rebranding, reorganizare și transformarea businessului după modelul care i-a consacrat în România.

Proprietarii Dedeman au semnat o decizie prin care compania Praktiker Hellas funcționează acum sub denumirea de Dedeman Hellas Singe-Member S.A. Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25 februarie 2026, în cadrul căreia au fost aprobate schimbarea denumirii, majorarea capitalului social și modificarea statutului, potrivit Capital.gr.

Schimbarea denumirii este însoțită și de o majorare impresionantă de capital. Conform noului statut, Adunarea Generală a decis o majorare cu 25 de milioane de euro prin emiterea a 250.000 de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Prețul de subscriere a fost stabilit la 286 de euro pe acțiune, adică cu o primă semnificativă de capital, din care 46,5 milioane de euro vor fi transferate într-o rezervă specială. Astfel, capitalul social al companiei ajunge la 47,1 milioane de euro, divizat în 471.000 de acțiuni, față de 22,1 milioane la cât ajunsese după majorarea din noiembrie 2025.

Integrare completă în modelul Pavăl Holdings

În spatele evoluțiilor se află Pavăl Hoding, care controlează Dedeman și conduce strategia de extindere în Europa de Sud-Est, filiala din Grecia fiind complet integrată în cadrul organizatoric și operațional al grupului. Relevantă în acest sens este prevederea inclusă în statut, conform căreia conducerea din Grecia trebuie să colaboreze cu managerii desemnați de compania-mamă, pentru implementarea unor politici unitare.

Dedeman vrea ca brandul Praktiker să fie retras treptat

La nivel comercial, se preconizează că următorii doi ani vor fi de tranziție, dar decisivi. Brandul Praktiker, va fi retras treptat cu scopul de a fi înlocuit complet de Dedeman. Strategia prevede adoptarea modelului opreațional românesc, care se bazează pe integrarea pe verticală, pe dezvoltarea de magazine mari și prezența puternică a produselor de marcă proprie.

„Brandul Praktiker, prezent cu 17 magazine în Grecia, va fi retras treptat, cu scopul de a fi înlocuit complet de Dedeman într-un orizont de timp relativ scurt”.

De asemenea, planul include intervenții în rețeaua de magazine, prin realizarea unor lucrări de renovare, prin posibile relocări și examinarea unor noi puncte de vânzare. În același timp, accentul se pune pe consolidarea numărului de angajaţi, pentru a rezolva problemele de personal insuficient care au afectat imaginea companiei în anii anteriori.

RECOMANDAREA AUTORULUI: