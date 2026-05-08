PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că face numiri politice pe ultima sută de metri. Cu ce amenință social-democrații

PSD a lansat un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan și îl acuză că face numiri politice „pe ultima sută de metri” în instituțiile statului. Social-democrații susțin că mai mulți apropiați ai liberalilor au ajuns în funcții importante fără concurs și avertizează că toate aceste decizii vor fi anulate după instalarea unui nou guvern.

Într-un comunicat transmis vineri, PSD vorbește despre „operațiunea premierului demis și a unor miniștri interimari de a-și instala, pe ultima sută de metri, pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale”.

Partidul susține că numirile făcute în această perioadă nu au legătură cu profesionalismul, ci doar cu interesele politice ale actualei conduceri liberale. „Toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”, transmite PSD.

„Cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcții”

Social-democrații ironizează și discursul despre reforma statului promovat de Ilie Bolojan. „Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect”, arată partidul în comunicat.

PSD dă ca exemple numirile de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române, dar și din prefecturile Neamț, Maramureș și Vaslui. Potrivit partidului, în aceste cazuri au fost promovate persoane „incompetente și fără o minimă experiență pentru pozițiile ocupate”.

Atacul merge și spre decizia PNL de a rămâne la guvernare după anunțul privind trecerea în opoziție. PSD afirmă că „cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis rămânerea în opoziție”.

Social-democrații amintesc că și-au retras propriii reprezentanți din funcțiile guvernamentale înainte de depunerea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

