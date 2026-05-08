Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan s-a reunit vineri, de la ora 12.00, în prima ședință extraordinară după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Cabinetului. Pe ordinea de zi a ședinței se află și un OUG, deși Guvernul interimar nu are atribuții în acest sens.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a făcut lumină în această speță – nu a fost adoptat niciun OUG, dar procedura spune că trebuie pus pe ordinea de zi pentru a lua act de un aviz care a fost schimbat ulterior adoptării.

„Pe scurt, nu a fost adoptata nicio OUG, repunerea a fost necesară pentru a lua act de un aviz. Repet, este OUG adoptat de luni si care a azi nu a fost nici rediscutat, nici readoptat”, spune Ioana-Ene Dogioiu.

De miercuri, Executivul funcționează în regim de interimat, fără puteri depline, ci doar cu rol administrativ. Guvernul rămâne în funcție, însă intră într-un regim special, într-o perioadă de interimat. Asta înseamnă că nu mai poate lua decizii.

Constituția și Legea 90/2001 stabilesc foarte clar limitele. Asta înseamnă că are atribuții foarte limitate.

Ce atribuții mai are Executivul:

Nu poate emite ordonanțe de urgență

Acționează practic ca un administrator al treburilor curente

Nu poate promova politici noi

Nu poate iniția proiecte de lege

Programul național „Masă sănătoasă” în școli

Guvernul a aprobat în ședința de vineri un proiect de hotărâre privind finanțarea Programului național „Masă sănătoasă” în școli.

Proiectul vizează repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026 pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă”.

Ședința de vineri are loc în format hibrid și este a treia reuniune a Executivului din această săptămână. Primele două ședințe au fost convocate în regim de urgență înainte de votul moțiunii de cenzură.

După căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, Executivul rămâne în funcție doar pentru administrarea treburilor curente ale statului, până la instalarea unui nou cabinet.

