Spațiul aerian al Republicii Moldova s-a închis vineri. Care a fost motivul

În cursul zilei de vineri, 8 mai 2026, spațiul aerian al Republicii Moldova s-a închis. Decizia a fost aplicată în intervalul 09:55 – 10:08. Potrivit datelor, a fost interceptată o dronă.

În cursul dimineții de vineri, 8 mai 2026, a fost detectată o dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova. Detectarea a avut loc la ora 09:35, din direcția localității Volinaea din Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău a închis spațiul aerian în intervalul 09:55 – 10:08, notează Mediafax.

Dronă detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova

Drona a survolat neautorizat pe traseul localităților Valea Perjei, Ceadîr-Lunga și Larga Nouă. Drona s-a îndreptat spre satul Moscovei.

„Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a detectat, astăzi, la ora 9.35, din direcția Ucraina loc. Volinaea, prin localitatea Valea Perjei, r. Taraclia, survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot”, a transmis ministerul.

Ulterior, spațiul aerian s-a redeschis.

„În acest context, între orele 9.55-10.08 spațiul aerian al țării a fost închis, ulterior redeschis, iar de la ora 10.08 este închis spațiul aerian al părții de Sud”, transmite Ministerul Apărării.

Dronă prăbușită în România

Astfel de incidente sunt tot mai dese, în ultima perioadă. Vă reamintim că pe 3 mai 2026, o dronă a fost găsită în Suceava, la 25 de kilometri de granița cu Ucraina. S-a stabilit că aparatul de zbor nu prezintă elemente de interes pirotehnic. Vezi AICI mai multe detalii și cum arată drona.

