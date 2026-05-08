Trei excursioniști au murit, iar alți 10 sunt dați dispăruți după o erupție a vulcanului Dukono din Indonezia

Trei excursioniști au murit și 10 sunt dați dispăruți după ce o erupție a vulcanului Dukono, de pe insula Halmahera de Est din Indonezia, a aruncat un nor de cenușă la aproximativ 10 km înălțime, a declarat poliția.

Printre victime se află și doi străini, au mai constatat autoritățile locale.

„Sunt trei morți: doi străini și un rezident din Ternate (n.r. o insulă din estul Indoneziei”, a declarat Erlichson Pasaribu, șeful poliției din districtul Halmahera de Nord, pentru Kompas TV.

Șapte dintre persoanele care se aflau în apropiere au reușit să coboare în siguranță, însă alte zece sunt date dispărute. Acestea se aflau într-o zonă declarată interzisă vizitatorilor luna trecută, după ce oamenii de știință au observat o intensificare a activității vulcanice, a mai declarat șeful poliției din districtul Halmahera de Nord.

Agenția națională de gestionare a dezastrelor din Indonezia a informat că, în urma erupției, cinci alpiniști au fost răniți.

„Echipele comune ale agenției regionale de gestionare a dezastrelor și ale agenției naționale de căutare și salvare continuă să efectueze operațiuni de căutare și evacuare a alpiniștilor din zona montană, pe măsură ce activitatea vulcanică crește”, a declarat purtătorul de cuvânt Abdul Muhari.

Probleme în evacuarea victimelor

Operațiunea de salvare se desfășoară pe un teren accidentat, accesibil vehiculelor doar pe o parte a traseului de urcare. 

„Pe restul traseului, (n.r. victimele) trebuie transportate pe targă. Și încă se aud zgomote de la erupție. Acest lucru încetinește evacuarea noastră”, a Erlichson Pasaribu.

În urma erupției de vineri dimineață, s-a auzit un „sunet puternic”, iar imediat după o coloană densă de fum s-a ridicat de la vârf, ceea ce ar putea fi periculoasă pentru sănătatea celor din zonă și ar putea perturba serviciile de transport.

„Direcția de răspândire a cenușii se îndreaptă spre nord, astfel încât zonele rezidențiale și orașul Tobelo trebuie să fie vigilente în privința… ploii de cenușă vulcanică”, a spus Lana Saria, șefa agenției guvernamentale de geologie.

Avertismentul care a fost ignorat de turiști

Indonezia, care are aproape 130 de vulcani activi, se confruntă frecvent cu activități seismice și vulcanice datorită poziției sale pe „inelul de foc” al Pacificului, unde se ciocnesc plăcile tectonice.

Muntele Dukono se află la nivelul doi din sistemul de alertă indonezian, care are patru niveluri. Din decembrie, agenția națională de vulcanologie a recomandat turiștilor și alpiniștilor să evite să se apropie la mai puțin de 2,5 mile de craterul Malupang Warirang, scrie The Guardian.

Autoritățile au distribuit masiv avertismente pe rețelele de socializare și au amplasat pancarde la intrarea pe traseu în care îndemnau persoanele să nu se apropie, însă acestea au fost ignorate.

„Locuitorii din zonă înțeleg situația și nu sunt de acord cu escaladarea. Mulți dintre acești excursioniști sunt turiști străini care doresc să creeze conținut.”

