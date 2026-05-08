Dezvăluirea Gândul despre cenzura Google în România a stârnit mii de reacții și revoltă în mediul online

Dezvăluirile făcute de Gândul despre modul în care Google a limitat vizibilitatea publicației noastre sau subiectele de presă au provocat un val de reacții în mediul online. Mai multe persoane influente din spațiul digital, dar și numeroși utilizatori ai rețelelor sociale, au criticat situația semnalată de Gândul, și au susținut că nu este normal ca o platformă precum Google să poată influența accesul publicului la anumite informații sau publicații.

Sute de reacții pe rețelele de socializare, după articolul publicat de Gândul cu privire la cenzura Google

Peste noapte, traficul Gândul, publicație aflată până anul trecut în primele 10 site-uri de știri din România, s-a prăbușit. De la peste jumătate de milion de vizitatori unici zilnic, site-ul a ajuns să înregistreze puțin peste 100.000 de utilizatori pe zi.

Abuzul asupra publicației noastre a început în perioada declanșării crizei politice din aprilie 2026, după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Mai mult decât atât, 21 aprilie a fost ultima zi în care site-ul a înregistrat un trafic apropiat de 400.000 de vizitatori unici, de altfel numere obișnuite ale site-ului.

După ce Gândul a făcut public faptul că site-ul a fost afectat de o scădere drastică a vizibilității în platformele Google, reacțiile au început să apară în online, mulți vorbind despre lipsa de transparență a modului în care sunt promovate știrile în motorul de căutare și în Google News.

Mugur Mihăescu: ”Bolo, înainte de plecare te-ai gândit s-o mai pui așa, de o cenzurică mică?”

Politicianul Mugur Mihăescu a postat un videoclip pe Facebook în care îl critică pe Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru situația în care a ajuns publicația noastră.

„Bolo, păi ce am făcut, măi tăticule, măi? Înainte de plecare te-ai gândit s-o mai pui așa, de o cenzurică mică? Ți-ai trimis portăreii la Google să cenzureze site-ul de la Gândul, Bolo? Că nu te-au lăudat, nu te-ai mângâiat pe chelie, nu ți-au pensat sprânceana, Bolo. Mă, Bolo, să știi și tu că libertatea de expresie înseamnă democrație, Bolo, și politica nu înseamnă like-urile pe care ți le dau lăudăcioșii tăi, pentru că ai văzut ce se întâmplă. 281 spun, și îți mai spun și eu încă o dată: drum bun la Oradea, Bolo!”, a transmis Mugur Mihăiescu.

Economistul Cristian Socol a publicat pe pagina sa de Facebook articolul Gândul și a transmis un mesaj clar: ”Jos cenzura!”.

Ponta: ”Dacă este promovat Călin Georgescu prea tare în online, sigur „sunt rușii”! Dacă sunt promovați și mai tare Bolojan sau Fritz, atunci avem „românii se mobilizează în online”

”Dacă este promovat Călin Georgescu prea tare în online, sigur „sunt rușii”! Dacă sunt promovați și mai tare Bolojan sau Fritz, atunci avem „românii se mobilizează în online” (înainte erau „românii mobilizați în diaspora”, dar nu a mai mers figura)! Acum se merge la „next level”! Așa o să arate „Statul Userist”?”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Iosub: ”Între guvern și giganții din zona Big Tech există o înțelegere ascunsă prin care informațiile critice la adresa puterii sunt cenzurate”

Cosmin Iosub, deputat AUR, a tras un semnal de alarmă cu privire la modul în care Google se raportează la publicațiile care nu laudă puterea, respectiv Guvernul Bolojan.

„Știți cum arată, de fapt, cenzura în vremurile moderne? Puterea te lasă să vorbești, doar că informațiile pe care tu le dai nu mai ajung la oameni. Cel mai bun exemplu este cel al site-urilor care până mai ieri erau în top pe Facebook și pe Google, iar astăzi parcă nu mai există. Vedem cum gandul.ro, care a postat recent o anchetă, arată că informațiile și știrile pe care le aveau, critice la adresa guvernului, au ajuns să fie banate, cenzurate, iar acele știri în care lăudau puterea să fie propulsate. Asta se întâmplă pentru că între guvern și giganții din zona Big Tech există o înțelegere ascunsă prin care informațiile critice la adresa puterii sunt cenzurate, iar cele care îi laudă sunt propulsate. Vedem cum site-uri de știri, aceleași site-uri mereu, apar în căutările de pe Google, iar informațiile care sunt oferite sunt unele de laudă; cele care sunt critice sunt trimise în josul paginii sau nu apar deloc”, a transmis deputatul pe pagina sa de Facebook.

”CNA sau alte instituții ar trebui să verifice ce s-a întâmplat cu algoritmul de la Google în ceea ce privește site-ul Gândul”

Printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, deputatul Ștefan Avrămescu a transmis că, dacă în campanii CNA-ul și alte instituții din din zona de digitalizare erau foarte active și ”taxau” tot ce nu considerau în regulă, de data aceasta aceleași instituții se prefac că nu văd abuzul la care sunt supuse publicațiile care nu aduc doar laude la adresa Guvernului.

„Am ajuns și în situația în care Google decide să cenzureze site-uri din România pentru că nu respectă narativul impus de actuala putere de la București sau, mai bine zis, de guvernul Bolojan și de alianța care îl susține, PNL-USR. Google, mai nou, se ocupă de site-urile care postează și promovează articole și investigații care scot la iveală toate dedesubturile guvernării Bolojan. Site-ul Gândul, un site cu milioane de accesări în România, un site care zilnic avea peste 500.000 de unici, a ajuns ca peste noapte, printr-un update de algoritm, să nu mai reușească să treacă de 100.000 de vizitatori unici. De ce? Care sunt explicațiile? Care sunt argumentele? Doar pentru că site-ul Gândul nu s-a aliniat narativului impus de noii idoli ai userismului de astăzi? Nu asta înseamnă democrație, nu asta înseamnă libertate de exprimare, nu asta înseamnă a fi pro-european. Sunt necesare și explicații și din partea Google, dar mai ales din partea autorităților române, care trebuie să analizeze ceea ce s-a întâmplat aici. În campanii erau foarte active și CNA-ul, și alte instituții din zona de digitalizare și dădeau jos orice site nu le convenea, care nu era în linie cu propaganda sistemului. Acum, aceleași instituții ar trebui să verifice ce s-a întâmplat cu algoritmul de la Google în ceea ce privește site-ul Gândul.”

Și jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a postat pe pagina sa de Facebook articolul publicat de Gândul.

Reacții în lanț după abuzul la care publicația a fost supus. Dan Tanasă: ”Asta nu e nici democrație și nici libertate de exprimare, asta este cenzură de tip stalinist”

Politicianul Dan Tanasă a menționat că, din păcate, platformele online și marile companii tech cenzurează vocile critice la adresa puterii politice din România, manipulând informațiile care ajung la public, afectând astfel libertatea de exprimare și democrația.

„Atât de multă libertate și democrație este în România, încât toate vocile critice la adresa lui Bolojan, a lui Nicușor Dan, USR, PSD, PNL sau UDMR trebuie reduse la tăcere. Zilele trecute aflam că pagina celor de la Gândul a fost închisă fără nicio explicație, o pagină cu peste un milion de urmăritori, pentru ca acum să aflăm că, de fapt, Google cenzurează rezultatele în ceea ce privește știrile pe care le publică cei de la Gândul. Realitatea pe care tu o găsești pe internet este contrafăcută de către cei de la Google, cei de la Facebook, de la TikTok; este o realitate contrafăcută de fact-checkeri, de cenzori, de tot felul de politruci care se asigură că atunci când tu intri pe internet sau pe rețele, realitatea este una distorsionată, că nu ajung la tine acele știri critice la adresa lui Nicușor Dan, a lui Bolojan, a lui Sorin Grindeanu, a PNL, a PSD, a USR și a UDMR. Asta nu e nici democrație și nici libertate de exprimare, asta este cenzură de tip stalinist, este o realitate contrafăcută, menită să te facă pe tine să crezi că trăiești într-o democrație, când, în realitate, toți cei care îndrăznesc să nu fie de acord cu puterea sunt cenzurați sau conturile lor sunt închise.”

Cristina Dumitrescu a tras un semnal de alarmă: ”Când o corporație decide ce știri vezi tu primul, decide practic ce adevăr afli”

Și senatoarea Cristina Dumitrescu a tras un semnal de alarmă cu privire la motoarele pe care Google le folosește și care influențează vizibilitatea presei și opinia publică prin algoritmii care, din păcate, favorizează doar conținutul apropiat de putere și le dezavantajează pe cele critice.

„Google are voie să îngroape un site de presă? S-a întâmplat cu Gândul, fără explicații, fără drept la apel, doar un update de algoritm și gata, dispari din căutări. Coincidență? Acuzația e gravă, dar Google nu mai e neutru. Algoritmul lui favorizează narative care laudă puterea, partidele de la guvernare și politicienii sistemului. În schimb, presa care pune întrebări incomode este retrogradată. Așadar, blochezi traficul, blochezi finanțarea, închizi gura critică. Însă 90% din oameni nu trec de prima pagină Google. Când o corporație decide ce știri vezi tu primul, decide practic ce adevăr afli. Asta nu mai este business, este interferență politică. Google nu e votat de nimeni, nu dă socoteală în Parlament, dar are puterea să schimbe opinia publică înainte de alegeri, să ridice sau să dărâme un politician, o idee, un partid. Un motor de căutare nu ar trebui să fie ministerul adevărului. Dacă o companie privată poate cenzura presa unei țări întregi fără să explice de ce, atunci democrația noastră are o problemă reală, iar noi avem nevoie de transparență, avem nevoie de reguli. Altfel, nu mai votăm noi, votează algoritmul.”

AUTORUL RECOMANDĂ: