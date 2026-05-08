Prima pagină » Știri externe » Alertă în Germania. Mai mulți infractori au luat ostatici într-o bancă din orașul Sinzig, lângă Bonn


Poliția germană a anunțat, vineri, că mai multe persoane, printre care un șofer al unui vehicul de transport valori, au fost luate ostatice într-o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, situat în vestul țării, relatează Reuters.

„În prezent, se consideră că în interiorul băncii se află mai mulți atacatori și ostatici”, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în prezent „stabilă”.

Poliția a mai declarat că a izolat o zonă extinsă. Conform poliției, nu există niciun pericol pentru public în afara zonei izolate.

„Persoanele care locuiesc în zona izolată nu ar trebui să părăsească locuințele“, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. „Trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează situația în următoarele minute și ore“, a mai precizat acesta.

La fața locului se află numeroase forțe de intervenție.

Poliția nu a dorit să ofere informații cu privire la numărul de persoane aflate în bancă. Nici cu privire la următoarele măsuri pe care le vor lua forțele de intervenție. Motivele invocate au fost de natură tactică. Nu se poate exclude posibilitatea ca indivizii din bancă să citească și știrile.

Se pare că de dimineață, în jurl orei nouă,  un camion blindat a oprit în fața băncii. Unul dintre angajați a coborât pentru a intra în bancă. Conform informațiilor publicate de BILD, un bărbat necunoscut până în prezent l-ar fi oprit pe șofer și l-ar fi amenințat. Se pare că răpitorul și angajatul se află în camera de valori a băncii.

Sinzig se află la aproximativ 20 de kilometri sud de Bonn.

Sursă galerie foto: X/@theslyuda

