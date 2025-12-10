Prima pagină » Economic » Business » Se fac „jocurile” pentru cea mai importantă funcție ecomomică din America. Va fi omul lui Trump președintele Rezervei Federale a SUA?

10 dec. 2025, 18:05, Business
La Washington DC, interviurile finale pentru președinția Rezervei Federale sunt în plină desfășurare, prefigurându-se victoria candidatului Kevin Hassett, grație atitudinii sale pozitive față de direcțiile economice ale administrației Trump.

Cine sunt candidații la președinția Rezervei Federale?

Kevin Hassett, prieten al familiei Trump

În trecutul său profesional, Kevin Hassett a activat în diverse posturi-cheie la Casa Albă, având un avantaj sporit în comparație cu contracandidații săi, ca urmare a apropierii sale față de familia Trump de-a lungul timpului.

Christopher Waller, insider-ul „Fed”

Christopher Waller, asemeni lui Hassett, are o experiență vastă în domeniul financiar, dar are în spate și ani petrecuți în cadrul Rezervei Federale St. Louis, ca vicepreședinte. Se poate spune că Waller cunoaște mecanismele Fed mai bine decât Kevin Hassett, din acest punct de vedere.

Michelle Bowman, criticul republican al „Fed”

Deși nu provine din domeniul economic sau al finanțelor, Michelle Bowman se află pe lista de candidați datorită experienței sale ca specialist în bănci comunitare, din timpul primului mandat Trump. Ea este cunoscută pentru criticile aduse Rezervei Federale, susținând o reformare în stil republican.

Kevin Warsh, „șoimul monetar” al Americii

Ca fost guvernator al Fed în timpul crizei financiare din 2008, Kevin Warsh are conexiuni politice de admirat în sfera conservatoare, fiind supranumit „șoimul monetar” al Americii deoarece este un susținător convins al controlului inflației.

Tendința actuală este Kevin Hassett

Ca economist cu studii publicate în reviste prestigioase de economie, Hassett s-a remarcat mai ales în timpul pandemiei, militând pentru restabilirea economiei americane. În ciuda numeroaselor critici aduse pentru susținerea administrației Trump, candidatul Kevin Hassett, actual Director al Consiliului Național Economic al SUA, se consideră un patriot credincios, declarând recent că există „destulă marjă” pentru reducerea ratelor dobânzilor, spre fericirea lui Trump.

Pe lângă experiența sa în domeniul economic, Hassett este cunoscut ca o forță-cheie la Casa Albă, deoarece a condus numeroase dezbateri interne cu privire la teme precum taxe, comerț sau abuzul de substanțe.

De asemenea, Kevin Hassett a fost consilier economic al lui John McCain și al lui George W. Bush la începutul anilor 2000.

Este clar că experiența sa profesională, pe lângă apropierea sa de familia Trump, reprezintă un alt avantaj care i-ar putea asigura câștigul în lupta pentru Fed.

De ce bătălia pentru președinția Fed este un element-cheie pentru stabilitatea Americii?

December 2024. Photo by Hu Yousong/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Rezerva Federală are un rol esențial în stabilitatea economică a Americii, datorită independenței sale față de direcțiile politice ale Casei Albe.

Din perspectiva separării puterilor în stat, numirea unui candidat apropiat de Președintele SUA ar putea periclita această independență instituțională, politizând, astfel, măsurile și deciziile Fed.

Pe deasupra, Rezerva Federală are nevoie de flexibilitate în adoptarea reformelor financiar-monetare care trebuie să fie în concordanță cu evoluția economiei mondiale.

Posibila victorie a lui Kevin Hassett ar ridica problema independenței Rezervei Federale față de Casa Albă, din cauza criticilor aduse la adresa actualului președinte al Fed, Jerome Powell, care a refuzat în mod repetat scăderea dobânzilor cerută de Donald Trump.

Drept urmare, nu ar fi de mirare dacă Powell va fi înlocuit de un expert mai „prietenos” față de direcțiile prezidențiale, precum Kevin Hassett.

“Vom analiza câțiva oameni diferiți, dar am o idee destul de clară cu privire la cel pe care-l vreau.” a declarat recent Trump.

Cele mai noi