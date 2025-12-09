Viktor Orbán lasă în ofsaid UE și își securizează livrările de gaze. După Trump și Putin, premierul Ungariei bate palma și cu Erdogan

Ungaria va continua să importe gaze rusești prin Turcia, în ciuda Uniunii Europene. Ankara a oferit Budapestei garanții de securitate pentru rute, a anunțat premierul ungar Viktor Orbán într-o conferință de presă comună cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

„În numele Ungariei, îi mulțumesc președintelui pentru garantarea acestei rute. Gândiți-vă la Nord Stream. Această garanție este o treabă serioasă”, a declarat dl Orbán (citat de M1 ). El a subliniat că, de la începutul anului, Ungaria a importat 7,5 miliarde de metri cubi de gaze prin intermediul TurkStream.

Pe 3 decembrie, Consiliul UE a ajuns la un acord preliminar privind o reducere treptată a importurilor de gaze rusești.

O interdicție completă asupra importurilor de GNL va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026, iar asupra furnizării de gaze prin conducte în toamna anului 2027.

Ungaria și Slovacia cer CJUE anularea planului Ursulei von der Leyen

Ungaria și Slovacia și-au anunțat intenția de a intenta un proces la Curtea Europeană de Justiție, solicitând anularea planului UE de eliminare treptată a aprovizionării cu energie a Rusiei (RePowerEU), a anunțat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

În primele 10 luni, Rusia a exportat 5,4 miliarde de metri cubi de gaze către Ungaria, a raportat viceprim-ministrul Alexander Novak.

În 2024, volumul livrărilor de combustibil va ajunge la 8,6 miliarde de metri cubi.

Cooperarea dintre Ungaria și Turcia a fost ridicată la nivelul unui parteneriat strategic major

„Putem conta pe Turcia ca aliat în lupta pentru securitatea energetică cu Bruxellesul și Kievul”, a anunțat Péter Szijjárt având în vedere că, în prezent, aprovizionarea cu gaze naturale a Ungariei se face prin Turcia.

În discuțiile cu președintele Erdogan, Viktor Orbán a declarat că turcii „vor continuă să asigure o rută energetică cheie pentru Ungaria”. Cei doi lideri s-au întâlnit până acum de 32 de ori.

Orban i-a spus lui Erdogan că el a reușit să ajungă deja la acorduri cu americanii și rușii, a reușit să obțină un statut de țară fără sancțiuni și va continua să primească energie pentru Ungaria. Dar este important să securizeze ruta, în principal conducta maritimă, prin care statul maghiar poate importa energia.

„Numai în acest an, am adus în Ungaria șapte miliarde și jumătate de metri cubi de gaze prin intermediul dumneavoastră”, a spus Orban, detaliind în același timp dimensiunea cooperării energetice turco-ungare.

El a subliniat că, la momentul primei lor întâlniri, volumul schimburilor comerciale era de doar două miliarde și jumătate de dolari (acesta a crescut ulterior la aproximativ 6 miliarde de dolari).

Turcia și Ungaria vor să își extindă și „cooperarea politică, energetică, economică și de apărare”.

Viktor Orbán: „Dacă nu ar fi Turcia, am fi copleșiți de migrația ilegală. Vă mulțumesc”

„Dacă nu ar fi Turcia, am fi copleșiți de migrația ilegală. Sute de mii de persoane sunt oprite la granițele sale în fiecare an, iar milioane sunt împiedicate să avanseze mai departe în Europa. Ungaria susține Turcia și se va asigura că eforturile acesteia sunt recunoscute. Vă mulțumesc”, a scris Orban ulterior pe rețeaua X, mulțumindu-i liderului Erdogan.

Premierul Ungariei a lăudat și eforturile președintelui turc pentru pacea din Ucraina. „ A fost primul mediator de succes în acest război ”, a spus el, adăugând că au convenit ca Ungaria și Turcia să își coordoneze eforturile pentru pace.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI