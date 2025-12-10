Prima pagină » Știri externe » Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere

10 dec. 2025, 13:48, Știri externe
Călătorii care vizitează Statele Unite din țări precum Marea Britanie, Franța, Germania și Coreea de Sud ar putea fi nevoiți să se supună, în curând, unei verificări a istoricului lor de pe rețelele de socializare, din ultimii cinci ani, potrivit unei propuneri depuse, marți, de Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor al Statelor Unite (CBP).

Măsura ar afecta persoanele eligibile pentru programul visa waiver, care permite cetățenilor din 42 de țări să călătorească în Statele Unite pentru turism/afaceri, pentru o perioadă de până la 90 de zile, fără viză, cu condiția să obțină mai întâi autorizația electronică de călătorie, scrie The New York Times.

Într-un document depus, marți, în Registrul Federal, C.B.P. (Customs and Border Protection n.r.) a declarat că intenționează să ceară solicitanților o listă mai lungă de date personale, inclusiv conturile de pe rețelele sociale, adresele de e-mail din ultimul deceniu, precum și numele, datele de naștere, locurile de reședință și locurile de naștere ale părinților, soților, fraților și copiilor.

Conform sistemului actual, solicitanții din țările care beneficiază de visa waiver (scutirea de viză n.r.) trebuie să se înscrie în programul Sistemului electronic de autorizare a călătoriilor. Aceștia plătesc 40 de dolari și furnizează o adresă de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon și informații de contact în caz de urgență. Autorizația este valabilă timp de doi ani.

Această măsură anunțată de C.B.P. vine după ce guvernul Statelor Unite a întreprins acțiuni similare pentru a efectua verificări pe rețelele de socializare pentru unii solicitanți de viză, inclusiv solicitanții de vize H-1B acordate lucrătorilor străini calificați, precum și solicitanții de vize pentru studenți și cercetători.

Sursa citată mai reamintește că Guvernul SUA a perceput și o nouă taxă de integritate, în valoare de 250 de dolari, de la mulți vizitatori din țările care beneficiază de visa waiver și sunt deci scutiți de această taxă.

Industria turismului a respins taxa de integritate a vizelor.

În noiembrie, o coaliție de peste 20 de companii de turism a semnat o scrisoare de opoziție, invocând îngrijorarea că taxa ar descuraja milioane de potențiali vizitatori internaționali în Statele Unite, inclusiv pe cei care călătoresc la evenimente precum Cupa Mondială de anul viitor.

Un oficial din industria turismului a declarat, sub protecția anonimatului, că CBP nu a informat părțile interesate cu privire la noul plan.

În notificare, CBP a declarat că va accepta comentarii publice timp de 60 de zile cu privire la propunere.

