Trump îi dă ultimatum de „zile” lui Zelenski ca să accepte pacea. Liderul de la Kiev răspunde: „Trimit în SUA un plan de pace făcut cu europenii”

Trump îi mai acordă lui Zelenski câteva „zile” pentru a-i da un „răspuns favorabil” la planul de pace propus de administrația sa prezidențială. Președintele Ucrainei este presat de emisarii americani pentru a da un răspuns rapid, cu scopul de a conveni asupra unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia „până la Crăciun”.

Emisarii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile la dispoziție. Planul de pace mediat de SUA îi impune Ucrainei să accepte „pierderi teritoriale” în schimbul unor „garanții de securitate” nespecificate ale SUA.

Trump vrea războiul din Ucraina încheiat până la Crăciun

Președintele Ucrainei le-a spus omologilor săi europeni că este presat să ia o decizie rapidă de către trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner. O persoană care cunoaște calendarul propus Kievului a declarat sub anonimatcă Trump speră la un acord încheiat „până la Crăciun”, informează Financial Times.

Oficialii au declarat că Zelenski le-a transmis emisarilor americani că are nevoie de timp de gândire și pentru a se consulta cu alți aliați europeni înainte de a da răspunsul final Washingtonului. Kievul se teme că planul de pace propus de Trump ar putea fractura unitatea occidentală dacă SUA avansează fără sprijinul europenilor.

Zelenski este între ciocan și nicovală

Unul dintre oficialii occidentali a descris partea ucraineană ca fiind prinsă între „revendicările teritoriale ale Rusiei”, pe care nu le pot accepta, și propunerile părții americane pe care nu le pot respinge.

„Ca să fiu sincer, americanii caută astăzi un compromis”, a declarat Zelenski reporterilor într-o conferință de presă pe WhatsApp luni seară. Anterior, președintele ucrainean a spus că are de ales între „sacrificarea demnității țării sale” și pierderea unui partener strategic ca SUA.

Președintele ucrainean s-a consultat cu liderii europeni. Și ei resping „cedările teritoriale”

Președintele ucrainean s-a întâlnit luni la Londra cu omologii săi din așa-numitul grup „E3”: Franța, Germania și Regatul Unit. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că situația trebuie urgent gestionată la începutul întâlnirii de la Downing Street nr. 10. El le-a transmis liderilor care s-au reunit pentru a discuta „zilele următoare.

„Pentru că acesta ar putea fi un moment decisiv pentru noi toți”, a spus cancelarul german, parcă făcând referire la antecedentele din istorie, când „Vestul” a fost permisiv cu Germania nazistă la 1938-1939 când a revendicat teritorii cu forța, ajungându-se la anexarea Austriei, a Cehoslovaciei și la invazia vestului Poloniei, care a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial.

Zelenski lucrează la un alt plan de pace alături de europeni

Zelenski a declarat marți seară că lucrează „foarte activ” la componentele unui acord separat care să pună capăt războiului.

„Componentele ucraineană și europeană au fost deja elaborate mai detaliat și suntem pregătiți să le prezentăm partenerilor noștri din America”, a spus el.

„Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem ca măsurile posibile să fie cât mai eficiente și cât mai rapide posibil.”

Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat cu negociatorii Kievului la Miami săptămâna trecută, pe parcursul a trei zile de negocieri. Zelenski a fost reprezentat de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și de Andriy Hnatov, șeful Statului Major General.

Zelenski a indicat că s-au înregistrat progrese în revizuirea planului de pace inițial al SUA, format din 28 de puncte, care fusese elaborat cu o contribuție semnificativă din partea Rusiei.

Zelenski insistă și pe „reconstrucția Ucrainei”

Acesta includea inițial mai multe puncte „anti-ucrainene” despre care Zelenski a spus că nu ar fi dispus să le accepte. Punctele au fost reduse la 20, fiind acum favorabile Kievului. Zelenski le-a spus liderilor europeni că se teme că UE va renunța la un plan de „împrumut pentru reparații” către reconstrucția Ucrainei de după război, garantat cu active blocate ale băncii centrale rusești, în principal din cauza temerilor de a supăra Washingtonul și de a pierde sprijinul pentru garanțiile europene de apărare și securitate.

Într-un interviu acordat publicației Politico luni, Trump a fost întrebat dacă a stabilit un termen limită pentru ca Zelenski să ajungă la un acord.

„Ei bine, va trebui să se implice și să înceapă, ăă, să accepte lucrurile… pentru că pierde”, a spus președintele SUA despre omologul său ucrainean.

Situația de pe front este „dramatică”

În ultimele luni, forțele rusești și-au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și înregistrează progrese constante – deși costisitoare – pe frontul de luptă din sud-est. În regiunea Donețk, pe care Rusia și SUA fac presiuni asupra Ucrainei să o cedeze ca parte a unui acord de pace, forțele Moscovei au capturat o mare parte din fortăreața strategică Pokrovsk și amenință orașul satelit Myrnohrad – care înseamnă orașul păcii – cu încercuirea.

Pierderea acestor orașe ar da o lovitură moralului Kievului și ar oferi Kremlinului o potențială rampă de lansare pentru a ataca mai adânc în regiune – să înainteze chiar până la Odesa. Oficiali ucraineni au declarat pentru Financial Times că președintele Vladimir Putin a susținut în mod fals capturarea completă a orașelor, în încercarea de a-l convinge pe Trump că armata rusă nu poate fi oprită.

În declarația sa de marți seară, Zelenski a menționat că un acord de pace adevărat depinde în continuare de Rusia, țara răspunzătoare de declanșarea celui mai mare război din Europa de la 1945 încoace.

„Și, așa cum remarcă pe bună dreptate partenerii noștri din echipele de negociere, totul depinde de dacă Rusia este pregătită să ia măsuri eficiente pentru a opri vărsarea de sânge și a preveni reaprinderea războiului”, a spus el.

Zelenski va transmite un nou plan de pace la Washington

Mâine, Ucraina plănuiește să trimită un plan de pace către SUA, care este acum finalizat împreună cu partenerii europeni, – Zelenski răspunde din nou la întrebările jurnaliștilor pe WhatsApp.

„Există 3 documente, care se referă la acordul de pace: Primul este un document-cadru cu 20 de puncte, care este modificat constant. Al doilea este garanțiile de securitate, care trebuie să fie combinate cu o coaliție a celor interesați. Al treilea se referă la reconstrucția după încheierea războiului”.

„Ucraina este pregătită pentru un armistițiu energetic, în cazul în care Rusia este pregătită. Ucraina a început să utilizeze sistemul de rachete antiaeriene „Sapsan” cu rachete balistice”, a spus Zelenski.

Zelenski: „Sunt pregătit pentru alegeri”

Președintele spune că este pregătit pentru organizarea alegerilor prezidențiale, anulate anul trecut din cauza legii marțiale. Trump a insistat pe seama acestui aspect. Vladimir Putin a declarat că nu vrea să negocieze cu partea ucraineană după ce a catalogat conducerea de la Kiev „ilegitimă”.

„Sunt pregătit pentru alegeri. Voi fi mâine în Ucraina și aștept propuneri de la parteneri, aștept propuneri de la deputații noștri privind modificările legislative, pentru a organiza alegeri în timpul stării de război”, a spus Zelenski.

„Da, președintele SUA, partenerii noștri europeni, ridică astăzi această întrebare și voi răspunde foarte scurt: sunt pregătit pentru alegeri. Mai mult, solicit acum SUA, împreună cu europenii, să asigure securitatea pentru organizarea alegerilor. Și apoi, în următoarele 60 de zile, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri, eu personal sunt hotărât să fac asta.”, a adăugat liderul ucrainean.

