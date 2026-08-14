Verișoara Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu, fostă angajată a MoldATSA, a restituit peste 1,1 milioane de lei moldovenești (aproximativ 286.000 de lei românești), sumă care ar reprezenta toate mijloacele bănești achitate acesteia pe întreaga perioadă în care a activat în cadrul întreprinderii. Este vorba inclusiv despre salariul efectiv, premiile, sporurile și alte plăți, potrivit unui răspuns oficial al MoldATSA, pentru NewsMaker.

Anastasia Taburceanu a întors toți banii primiți de la MoldATSA

Documentul, semnat de administratorul interimar al întreprinderii, Vasile Saramet, arată că, în 1 iulie 2026, Taburceanu a solicitat oficial prezentarea calculului detaliat al tuturor sumelor primite drept remunerație în perioada în care a lucrat la MoldATSA, exprimându-și intenția de a restitui banii.

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Ulterior, după ce i-a fost pus la dispoziție calculul, fosta angajată a expediat, în perioada 3-9 iulie, notificări privind intenția de a restitui suma totală de 1.101.766,12 lei moldovenești (aproximativ 286.460 de lei românești).

Potrivit MoldATSA, banii au ajuns integral în contul întreprinderii, prin patru transferuri:

6 iulie – 520.373,12 lei moldovenești (aproximativ 135.300 de lei românești);

9 iulie – 200.000 de lei moldovenești (aproximativ 52.000 de lei românești);

13 iulie – 150.000 de lei moldovenești (aproximativ 39.000 de lei românești);

14 iulie – 231.393 de lei moldovenești (aproximativ 60.160 de lei românești);

Întreprinderea precizează, totodată, că procedurile de control privind acest caz se află în etapa finală, iar MoldATSA urmează să recepționeze prescripția organului de control. După examinarea acesteia, instituția afirmă că va putea oferi informații suplimentare privind constatările oficiale, inclusiv în ceea ce privește calificarea juridică a operațiunilor și regimul contabil aplicabil sumelor restituite.

Cazul Anastasiei Taburceanu a provocat un scandal public în luna iunie, după apariția informațiilor privind remunerațiile încasate de aceasta la întreprinderea de stat. Presa a relatat că veniturile sale lunare ar fi depășit, în 2026, 120.000 de lei (aproximativ 31.200 de lei românești). Taburceanu și-a anunțat ulterior demisia și intenția de a restitui banii încasați.

Anterior, președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, anunțase că Taburceanu restituise o primă tranșă de aproximativ 500.000 de lei moldovenești (aproximativ 130.000 de lei românești), fapt confirmat de documentul MoldATSA.

Cum a întors verișoara Maiei Sandu banii

Ministrul Finanțelor de la Chișinău, Victoria Belous, a declarat între timp că restituirea banilor către întreprindere prin transfer în contul acesteia este o procedură permisă și utilizată în contabilitate.

„Din punct de vedere legal, este posibil de a fi întoarsă suma care a fost încasată. Este posibil. Se reflectă la venituri. Nu-i ceva ilegal și fiecare o poate face. Proceduri de genul dat mai sunt. Similar, când se face o plată incorectă, când se face o plată și ulterior se reziliază tranzacția sau când se face o donație. Asemenea proceduri sunt specifice contabilității”, a declarat Belous.