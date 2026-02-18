Prima pagină » Știri politice » Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani”/„Vom continua corecțiile”

Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani”/„Vom continua corecțiile”

18 feb. 2026, 15:26

Premierul României, Ilie Bolojan, a salutat decizia Curții Constituționale de validare a reformei pensiilor magistraților, pe care o consideră un moment important pentru recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului. Șeful Executivului a declarat că măsura urmărește eliminarea unor inechități care au afectat percepția societății asupra sistemului de justiție și a subliniat că principiul de la care a pornit reforma este cel al eliminării privilegiilor nejustificate.

„Reforma pensiilor magistraților, validată azi de Curtea Constituțională, este un pas esențial spre corectarea inechităților, care au afectat încrederea oamenilor în stat. Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu își au locul într-un sistem public”, a afirmat premierul.

Bolojan a punctat că actualul sistem nu mai poate susține pensionarea timpurie a magistraților, în condițiile în care aceștia se află încă în plină capacitate profesională.

„Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani”, a spus acesta.

Noi modificări legislative anunțate în martie

Premierul a anunțat că reforma nu se oprește aici, iar Guvernul va veni în luna martie cu un nou proiect de lege care va continua corecțiile din sistem.

El a insistat că măsurile nu reprezintă un atac la adresa sistemului judiciar, ci, dimpotrivă, ar urma să consolideze respectul pentru magistrați.
„Într-un stat democratic, respectul față de magistrați este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că, în urma acestei reforme, acest respect nu doar că nu va fi știrbit, ci, din potrivă, va fi consolidat”, a precizat Bolojan.

Legătura cu PNRR: 230 de milioane de euro

Reforma are și o miză financiară importantă. Potrivit premierului, adoptarea legii este legată de un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 230 de milioane de euro.

„Reforma pensiilor magistraților are și o componentă financiară, cele 230 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR. Imediat ce legea va fi promulgată, vom continua toate demersurile pentru a evita pierderea banilor”, a mai declarat prim-ministrul.

