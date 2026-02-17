Râșnov, orășelul mic și cochet care în anii 1990 era într-o zonă economică „gri”, la fel ca aproape toată România, a ajuns astăzi să fie un model de dezvoltare pentru întreg mediul de business din România. Orașul a crescut spectaculos din toate punctele de vedere în ultimii 20 de ani, de la explozia turisumului, la fabricile multinaționale care s-au deschis în jurul lui și care alimentează economia orașului.

Profiturile nete cumulate ale companiilor înregistrate în orașul din județul Brașov au crescut de peste 19 ori într-o perioadă de doar 17 ani. La nivel local, cei mai mari jucători sunt companiile cu capital străin active în producție care în 2024 au înregistrat o cifră de afaceri netă cumulată de 1,3 mld. lei, conform unei analize publicate de Termene.ro.

În prezent, aproape 2.400 de firme figurează în orașul Râșnov, din care 2.100 de firme în funcțiune și 300 care reprezintă firme cu activitatea oprită, ori aflate în proceduri de insolvență sau faliment. De altfel, în 2024, peste 800 de firme care au depus bilanțul anual au înregistrat o cifră de afeceri netă cumulată de 1,3 mld. lei, un sold al profitului net de peste 110 mil. lei și 2.533 de angajați.

Cum a evoluat business-ul în Râșnov în perioada 2008-2024

În ultimii 17 ani cifra de afaceri cumulată a tuturor companiilor care au fost înregistrate în Râșnov a crescut spectaculos, de la puțin peste 209 mil. lei în 2008, la aproape 1,3 mld. lei în 2024, adică o creștere de 519%. De asemenea, profiturile nete cumulate au crescut de la 7 mil. lei în 2008 la 135,7 mil lei în 2024, un salt de 1.838%. De cealaltă parte, pierderile nete cumulate au crescut de la 11,7 mil. lei în 2008 la 25,6 mil. lei în 2024, adică o creștere de 118%. Totuși, dacă analizăm soldul profitului net sau rezultatul net agregat, adică diferența dintre profitul net cumulat și pierderea neată agregată, observăm că dintr-un sold negativ de 4,7 mil. lei în 2008, în 2024, soldul a devenit pozitiv și a crescut până la 110,1 mil. lei în 2024.

Când vine vorba de numărul total de angajați al companiilor înregistrate în orașul „miracol” din România, acesta a cunoscut o creștere de 67% în perioada analizată. În 2008, în Râșnov erau angajați aproximativ 1.519 oameni, iar în 2024 erau angajați aproximativ 2.533. De asemenea, productivitatea angajaților calculată ca raport între soldul profitului net și numărul de angajați a trecut de la o pierdere de aproximativ 3.100 de lei per angajat la un profit net de aproape 43.500 de lei per angajat.

Care este topul angajatorilor din Râșnov

Analiza realizată de Termene.ro arată că cel mai mare angajator dintre firmele înregistrate în orașul Râșnov este producătorul de rafturi și sisteme de depozitare Dexion Storage Solution, cu 372 de angajați în 2024, în scădere cu 3% față de anul precedent. Următoarea companie din clasament este producătorul de controlere Psicontrol, cu 287 de angajați în 2024, în scădere cu 11% față de 2023. Topul angajatorilor din Râșnov este completat de companii precum furnizorul de ambalaje flexibile M&M Product, operatorul de restaurante Promenada Sisi și producătorul de unelte Fabrica de Scule Râșnov.

La capitolul profituri, compania Psicontrol SRL a avut o cifră de afaceri de 310,9 mil. lei în 2024, un profit net de 27,6 mil. lei și 287 de angajați. Compania Dexion Storage Solution SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 207,6 mil. lei în 2024, un profit net de 7,2 mil. lei și 372 de angajați. Pe următoarea poziție în clasamentul companiilor profitabile se află Prefere Resins România SRL care a avut în 2024 afaceri de 42,3 mil. lei, un profit net de 1,4 mil. lei și 21 de angajați.

