Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat prestația președintelui. În viziunea cunoscutului avocat, Nicușor Dan excelează la capitolul gafe, și în special gafe de protocol.

Comentând prezența lui Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor UE de săptămâna trecută, care a avut loc la un mirific castel medieval din Belgia, europarlamentarul AUR a remarcat că prestația sa e în consonanță cu alte momente ilare, cum ar fi prezența sa la Iași, de Ziua Unirii din 1859.

”Nu știe ce să facă cu mâinile”

Gheorghe Piperea: I se spune ce să facă. Nu mi-ar fi necesare explicații. Atunci când ai participat la diverse astfel de chestii în public, când ai vorbit unui stadion întreg, când ai vorbit unei săli de judecată unde sunt 200 de oameni… Ia uitați-vă aici, dacă se observă cu atenție ce face, inclusiv mâinile alea pe care le ține într-o poziție foarte nefirească, tot așa i s-a spus: ține mâinile pe lângă corp. Nu știe ce să facă cu mâinile.

Ionuț Cristache: Merge apretat tot timpul. Uitați aici, pare că are mâinile drepte și scândură și nu poate să le miște. Are probleme, de fapt nu vreau să mă exprim ce probleme are.

Piperea: Nu contează chestiunile astea, știți.

Piperea: Sunt foarte jenat

Cristache: Dar ca român, hai că o virăm pe patriotism, că tot sunteți de la AUR. Cum vă simțiți când îl vedeți prestând în halul ăsta?

Piperea: Eu sunt patriot dinainte să intru în AUR și voi fi Piperea și după ce voi ieși din AUR. Dar sunt foarte jenat, totuși, atunci când ajunge în situații oficiale și se întâmplă chestia asta o dată la o lună, în Consiliul European, domnul președinte nu știe pe ce lume se află. Nu știe ce rol are el în viața lui.

În același context, politicianul a mai observat că președintelui i s-a dat permisiunea de la nivelul UE pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump.

