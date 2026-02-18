Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui

Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui

18 feb. 2026, 15:05, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat prestația președintelui. În viziunea cunoscutului avocat, Nicușor Dan excelează la capitolul gafe, și în special gafe de protocol.

Comentând prezența lui Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor UE de săptămâna trecută, care a avut loc la un mirific castel medieval din Belgia, europarlamentarul AUR a remarcat că prestația sa e în consonanță cu alte momente ilare, cum ar fi prezența sa la Iași, de Ziua Unirii din 1859.

”Nu știe ce să facă cu mâinile”

Gheorghe Piperea: I se spune ce să facă. Nu mi-ar fi necesare explicații. Atunci când ai participat la diverse astfel de chestii în public, când ai vorbit unui stadion întreg, când ai vorbit unei săli de judecată unde sunt 200 de oameni… Ia uitați-vă aici, dacă se observă cu atenție ce face, inclusiv mâinile alea pe care le ține într-o poziție foarte nefirească, tot așa i s-a spus: ține mâinile pe lângă corp. Nu știe ce să facă cu mâinile.

Ionuț Cristache: Merge apretat tot timpul. Uitați aici, pare că are mâinile drepte și scândură și nu poate să le miște. Are probleme, de fapt nu vreau să mă exprim ce probleme are.

Piperea: Nu contează chestiunile astea, știți.

Piperea: Sunt foarte jenat

Cristache: Dar ca român, hai că o virăm pe patriotism, că tot sunteți de la AUR. Cum vă simțiți când îl vedeți prestând în halul ăsta?

Piperea: Eu sunt patriot dinainte să intru în AUR și voi fi Piperea și după ce voi ieși din AUR. Dar sunt foarte jenat, totuși, atunci când ajunge în situații oficiale și se întâmplă chestia asta o dată la o lună, în Consiliul European, domnul președinte nu știe pe ce lume se află. Nu știe ce rol are el în viața lui.

În același context, politicianul a mai observat că președintelui i s-a dat permisiunea de la nivelul UE pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Gheorghe Piperea îl laudă pe Nicușor Dan: E bine că merge în SUA/Suntem într-o relație congelată cu administrația Trump

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cine a desenat harta minții? Alcmaeon din Crotone și începuturile unei revoluții despre natura conștienței
ULTIMA ORĂ Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
14:57
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
COMERȚ Stafidele „Furnicuța”, retrase de la vânzare după ce s-au găsit pesticide în compoziție
14:57
Stafidele „Furnicuța”, retrase de la vânzare după ce s-au găsit pesticide în compoziție
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa
14:54
Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa
REACȚIE Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
REACȚIE Dragoș Pîslaru salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „S-a făcut dreptate”
14:32
Dragoș Pîslaru salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „S-a făcut dreptate”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”
14:19
Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”

Cele mai noi

Trimite acest link pe